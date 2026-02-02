Raphael Ghanem volta a Portugal com nova versão de espetáculo de stand-up

Depois de lotar teatros em Portugal em 2025, o comediante brasileiro Raphael Ghanem retorna ao país com uma nova versão do espetáculo 'Se é que você me entende'. Intitulado 'Se é que você me entende 2.0', o show mantém o formato de stand-up e traz textos inéditos, apostando novamente na proximidade com o público.No ano passado, Raphael passou por nove cidades portuguesas em uma série de apresentações concentradas em dez dias, com 22 sessões esgotadas e um público total de 29.362 pessoas. O desempenho consolidou o nome do humorista entre os brasileiros residentes no país e também junto ao público português, abrindo caminho para a nova temporada.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O espetáculo segue o modelo clássico do stand-up: texto 100% original, sem figurinos ou adereços, com Raphael Ghanem responsável pelo texto, pela direção e pela atuação. Ao longo de cerca de 1h40, o comediante apresenta novas histórias pessoais e observações sobre o dia a dia, relacionamentos e situações comuns, sempre com interação direta com a plateia.A agenda começa no dia 19 de fevereiro, em Albufeira, e segue por Porto (20), Braga (22), Santa Maria da Feira (26), Almada (27), Estoril (28, com sessão extra), Santarém (4 de março) e Montijo (5). Algumas apresentações terão gravação audiovisual, com aviso ao público na entrada das salas.Os ingressos custam entre €24 e €42 e estão à venda nos canais habituais de bilheteria e nos sites das salas onde acontecem os espetáculos, como Coliseu do Porto, Forum Braga, Europarque, Cine-Teatro da Academia Almadense, Casino Estoril, CNEMA Santarém, Cinema-Teatro Joaquim de Almeida e Palácio de Congressos do Algarve..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”