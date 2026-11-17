Depois de mais de 370 apresentações pelo Brasil, o espetáculo 'Rita Lee: Uma Autobiografia Musical', protagonizado pela atriz brasileira Mel Lisboa, prepara sua chegada a Portugal. A produção estará em cartaz no Teatro Tivoli, em Lisboa, entre os dias 10 e 14 de novembro de 2027, numa temporada que ainda poderá ser acompanhada de apresentações em outras cidades portuguesas, ainda sem datas confirmadas.Inspirado na autobiografia da cantora, que morreu em 2023, aos 75 anos, o musical estreou em São Paulo em abril de 2024 e percorreu diferentes regiões do Brasil. A relação de Mel Lisboa com Rita Lee, porém, começou muito antes, em 2014, quando a atriz interpretou a artista pela primeira vez no espetáculo Rita Lee 'Mora ao Lado'. A própria cantora assistiu àquela produção e, anos depois, pediu que o espetáculo voltasse aos palcos. O projeto acabaria por dar origem à adaptação de sua autobiografia.Em entrevista ao DN Brasil, Mel Lisboa, que já esteve em Portugal em 2025 com um show de tributo à cantora, fala sobre a criação do musical, a experiência de interpretar Rita Lee e a expectativa de apresentar o espetáculo ao público português. Com nacionalidade portuguesa e uma relação antiga com o país, a atriz também aborda a importância do intercâmbio cultural entre Brasil e Portugal e reflete sobre o cenário político brasileiro após as eleições presidenciais.Confira a entrevista completa ao DN BrasilVocê já esteve em Portugal com um tributo musical a Rita Lee, mas sua relação com a cantora começou muito antes. Como surgiu esse projeto e como ele evoluiu até chegar ao musical atual?A minha história com a Rita vem de muito tempo, de outro espetáculo, de 2014, que se chamava 'Rita Lee Mora ao Lado'. Esse a Rita foi assistir. Depois, durante a pandemia, ela pediu que a gente voltasse com o espetáculo.Em 2022, fiz a narração do audiolivro das autobiografias dela, a pedido da própria Rita. E chegamos à conclusão de que o próximo espetáculo não deveria ser o 'Rita Lee Mora ao Lado', mas uma adaptação da autobiografia. Quando fizemos o primeiro musical, ela ainda não tinha escrito o livro. Agora já tinha, então fazia muito sentido contar a história do jeito que a própria Rita contou.Só que, antes de o espetáculo ficar pronto, a Rita partiu. E a falta que ela fez acabou gerando também o show de tributo. Depois que ela morreu, começaram a me chamar para fazer homenagens, cantar uma música aqui, participar de uma apresentação com uma orquestra ali. Fui juntando essas participações e, quando percebemos, tínhamos um show.O que já está confirmado para Portugal? Haverá apresentações além de Lisboa?O que sei da agenda é que vamos estar no Tivoli, em Lisboa de 10 a 14 de novembro do ano que vem. Mas vão ter outras cidades ainda. Vai ter uma turnê em Portugal, só que essas datas ainda não estão fechadas. A gente vai poder passar essas informações mais para a frente, e as nossas redes também vão anunciar. Estamos fechando essa agenda. E o que o público pode esperar da estrutura do espetáculo? É uma produção diferente do tributo que você apresentou em Lisboa?É uma estrutura grande. No tributo, éramos só eu e um músico. Inclusive, o músico que cantou comigo em Lisboa era português. Agora, o espetáculo vai com dez atores, cinco músicos e toda a equipe. É uma estrutura bem maior, com cenário. É um espetáculo musical mesmo. E vai todo mundo.Como foi sua experiência em Portugal com o tributo? Essa ligação com o país é algo que você gostaria de aprofundar?Eu amei. Gostaria de ter muito mais experiências assim. Fiquei muito feliz com a confirmação de que vamos para Portugal, porque vários outros trabalhos eu gostaria de ter levado para aí. Ainda tenho vontade de levar meu solo, por exemplo, que é fácil de transportar.Acho que esse intercâmbio cultural é muito enriquecedor. Para o bem e para o mal, somos nações muito conectadas. O intercâmbio cultural faz com que essa união vá para um lado muito produtivo. Eu adoro Portugal, já fui inúmeras vezes. Inclusive, sou cidadã portuguesa, tenho nacionalidade portuguesa, passaporte português.Estou muito feliz por levarmos a peça. Acho que não apenas os brasileiros que moram em Portugal vão ter a oportunidade de assistir, mas também os próprios portugueses que gostam tanto da Rita. Eles vão poder assistir à história dela encenada e matar um pouco da saudade da Rita, de certa maneira.Depois de mais de 370 apresentações, qual é a reação do público? O que você acha que as pessoas levam para casa depois de assistir ao musical?Posso falar com propriedade que as pessoas saem muito felizes do espetáculo. Elas se emocionam, riem, cantam junto. Mas, acima de tudo, saem muito satisfeitas e felizes por terem assistido.Isso acontece tanto com quem é absolutamente fã da Rita e conhece tudo quanto com quem não conhece ou conhece pouco. A história dela é muito interessante. A Rita é uma personagem muito carismática, muito única, muito peculiar.E agrada, juro, sem nenhuma demagogia, de crianças a pessoas idosas, de todos os gêneros, todo tipo de gente. É muito gratificante fazer um trabalho e, quando o espetáculo termina, ver o sorriso no rosto e o brilho nos olhos das pessoas na plateia.O musical já percorreu praticamente todo o Brasil. Portugal será a primeira experiência internacional da produção?Fizemos apresentações de norte a sul do Brasil, literalmente de Roraima ao Rio Grande do Sul. Mas ainda não saímos do país. Acho que Portugal vai ser a primeira vez fora do Brasil, não sei se haverá alguma apresentação internacional antes disso. Estou muito, muito feliz por passar essa temporada em Portugal levando o trabalho. É um privilégio enorme.Mudando um pouco de assunto, você também é uma artista politicamente engajada. Depois das eleições presidenciais brasileiras, como avalia o momento político do país e o que ele representa para o setor cultural?A gente segue muito mobilizado e muito preocupado. Ter vencido as eleições presidenciais não tira o fato de que temos um Senado, um Congresso dominado pela extrema direita, por pessoas que são uma força. Mas ter o chefe do Executivo como um freio é bastante importante para proteger a democracia do país.O cenário no primeiro turno foi muito assustador. Acho que isso fez com que a gente se mobilizasse e dissesse: precisamos lutar para que isso não aconteça, e vamos lutar até o fim. Esse foi o meu sentimento.Claro que o setor cultural seria afetado, assim como foi afetado no governo de Jair Bolsonaro. Mas, pelo menos para mim, não era uma preocupação apenas com o meu setor, eu ainda sou muito privilegiada neste sentido. Era pensar no futuro do país, do que poderia acontecer com a classe trabalhadora e com as pessoas que mais precisam. Felizmente, essa batalha a gente venceu. Mas, usando esse vocabulário bélico que apareceu tanto durante a campanha, acho que vencemos uma batalha, mas não a guerra. Foi uma batalha muito importante, inclusive como exemplo para o mundo. Lembro que fui a uma manifestação entre o primeiro e o segundo turno com meu filho e disse a ele: independentemente do que aconteça, é importante ter consciência de que estamos participando diretamente de um momento histórico. Estamos aqui fazendo história. Mas as coisas não são tão simples assim. Ainda tem chão, muito chão..Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor” .Gilberto Gil e relação entre Brasil e Portugal. "Nos queremos cada vez mais, de forma cada vez mais profunda"