Matuê, Dennis, Filipe Ret e Irina Barros são as novas confirmações do Rock in Rio Lisboa

Mais três nomes brasileiros juntam-se ao line up do Rock in Rio 2026: Matuê, Dennis e Filipe Ret. Mantendo a ligação do festival com a lusofonia, outra artista confirmada é a luso-angolana Irina Barros. O anúncio marca a contagem regressiva de 100 dias para o festival. Os nomes, do hip hop ao trap, consolidam a data de 28 de junho como o dia mais "urbano" do festival, que ocorre durante quatro dias no mês de junho em Lisboa.Matuê estará no palco Mundo, sendo esta a estreia no Rock in Rio Lisboa. Filipe Ret estará no Palco Music Valley, que também receberá o funkeiro Dennis e Irina Barros. O Rock in Rio promete "uma celebração explosiva de ritmos e energia em palco".Segundo Roberta Medina, o dia 28 de junho será especialmente dedicado aos ritmos urbanos. "A música urbana, do hip hop ao trap, passando pelo afropop, latin e pop urbano, é hoje uma das maiores tendências entre os jovens em todo o mundo e quisemos dedicar um dia especialmente pensado para este público", disse Roberta Medina, vice-presidente do evento, citada em comunicado. "Com este anúncio, o Rock in Rio Lisboa consegue abranger todos os públicos e oferecer o melhor da música numa edição verdadeiramente inesquecível", complementa.Matuê é considerado um dos principais nomes do hip hop e do trap brasileiro. Esta será a estreia do artista no festival, mas não a primeira vez em Portugal. No ano passado, ele lotou o MEO Arena, em Lisboa, e o Super Bock Arena, no Porto. Entre as músicas mais conhecidas do artista estão 777-666, É Sal e Quer Voar.Filipe Ret, outra atração confirmada, é um dos músicos mais relevantes do rap brasileiro contemporâneo. O carioca venceu, em 2022, a distinção de Melhor Álbum do Ano no Prémio Multishow com LUME e foi nomeado para os Latin Grammy Awards na categoria de Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa com Good Vibe.Dennis, um dos principais nomes do funk desde os anos 2000, apresenta agora novos trabalhos como DJ voltados ao funk e pop. Nos últimos anos, o DJ e produtor somou sucessos com centenas de milhões de streams, incluindo Tá OK, com Kevin O Chris, que liderou o Spotify no Brasil e em Portugal, além de colaborações com nomes como Ludmilla, Kevinho, MC G15, MC Don Juan e Luísa Sonza em Motinha 2.0.Irina Barros, que canta afropop, kizomba e zouk, e é também uma das mais promissoras da cena urbana, vai fazer a estreia no Rock in Rio. Entre os êxitos da carreira estão Só Love, Viaja e Cada Detalhe Teu, todos singles de platina em Portugal, além de lançamentos de sucesso mais recentes como Kanormal, Início do Fim e Tu e a Lua, que somam milhões de reproduções.