A aclamada peça de teatro Terapia, estrelada por Marcelo Serrado, estreia em Portugal no mês de dezembro. Serão três apresentações, nas cidades de Lisboa, Porto e Coimbra.O roteiro começa pelo Porto, no dia 16 de dezembro, no Teatro Sá da Bandeira. Depois, segue para Coimbra, no dia 19 de dezembro, no Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV), e encerra a turnê em Lisboa, no dia 21 de dezembro, no Cinema São Jorge.De acordo com comunicado, “Terapia é um espetáculo cómico, visceral e surpreendentemente íntimo sobre ansiedade, relações, crises, medos e a difícil arte de tentar manter a sanidade num mundo cada vez mais acelerado”. O público pode esperar um ator no palco “sem filtros” no monólogo.O texto é do próprio ator, com Guilherme Rocha, e a direção é de Fernando Ceylão. Terapia “parte de um território muito próximo da experiência do próprio ator", que já falou publicamente de “períodos em que enfrentou crises de ansiedade, pânico e burnout e sobre a necessidade de procurar ajuda”.No palco, essas experiências são contadas com humor e "expõe as contradições, os medos e os absurdos que acompanham alguém quando percebe que talvez não tenha a vida tão controlada quanto imaginava". As reflexões são sobre episódios como neuroses, crises de pânico e problemas conjugais. "Uma comédia sobre a loucura de ser normal", resume. Apesar do roteiro, cada sessão tem vida própria, com improvisos e interações com o público, incluindo uma inesperada sessão de hipnose ao vivo.Marcelo Serrado é um dos principais artistas da televisão brasileira, com três décadas de trabalho e vários personagens que marcaram gerações. Foi um dos principais nomes de novelas como "Anos Rebeldes", "Quatro por Quatro", "Por Amor", "Gabriela", "Velho Chico", "Pega Pega" e "O Sétimo Guardião". O mais marcante de todos foi o Crodoaldo Valério, o Crô, de "Fina Estampa", que virou um filme.Os ingressos já estão à venda nos locais habituais. A faixa etária é de 16 anos..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..“Agora É Que São Elas!”: comédia de Fábio Porchat volta a Portugal em setembro.Peça 'Uma Vida de Amizade' ganha nova temporada em Portugal