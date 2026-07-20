Lisboa terá, em setembro, uma festa dedicada a Santa Bárbara. Com o tema "Os ventos que ventam lá, ventam cá", esta será a primeira edição do evento. A festa unirá a capital portuguesa à capital baiana, Salvador, que promove anualmente uma celebração em homenagem à santa.O evento será realizado durante três dias, de 4 a 6 de setembro, em Arroios, um dos bairros mais multiculturais da cidade. Parte da programação já está confirmada e acontecerá na Igreja de Nossa Senhora dos Anjos.A edição de estreia terá como madrinha a cantora Alcione, devota de Santa Bárbara. A idealizadora da festa em Lisboa é a baiana Maria Andreza Sá Gonçalves, que vive em Portugal há 30 anos e também é devota da santa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ao longo dos três dias de celebração da fé, a programação contará com culinária típica, atividades culturais e celebrações religiosas. Mais detalhes serão divulgados em breve pela comissão organizadora.Santa Bárbara é uma mártir considerada a padroeira dos bombeiros, dos artilheiros e de quem busca proteção contra raios e tempestades. Na Bahia, a santa tem um significado especial devido ao sincretismo religioso com Iansã, orixá dos ventos, dos raios e das tempestades nas religiões de matriz africana.A celebração anual em homenagem à santa, em Salvador, reúne milhares de fiéis em missas e procissões. Uma das principais tradições da festa é a distribuição do Caruru de Santa Bárbara, prato típico da culinária baiana servido como símbolo de confraternização e oferenda.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..De Salvador para Lisboa. Exposição destaca devoção à Santa Bárbara