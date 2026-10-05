Depois de esgotar apresentações em Portugal neste ano, João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê já têm data para voltar ao país com o projeto Dominguinho em 2027. O trio se apresenta no dia 21 de fevereiro, na Super Bock Arena, no Porto, e segue depois para Lisboa, onde sobe ao palco do Sagres Campo Pequeno no dia 27.A volta acontece menos de um ano depois da primeira passagem internacional do projeto por Portugal. Em abril de 2026, Dominguinho passou pelo Coliseu Porto Ageas e pelo Casino Estoril, com ingressos esgotados, consolidando no país o sucesso alcançado desde o lançamento do trabalho no Brasil.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Criado por João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê, Dominguinho nasceu em 2025 como um encontro acústico que aproxima diferentes referências da música brasileira, com forte presença do forró. O repertório combina músicas inéditas, como “Flor”, e releituras de canções de outros artistas, caso de “Pontes Indestrutíveis”, do Charlie Brown Jr.O projeto rapidamente ganhou público também nas plataformas digitais. Poucos meses depois do lançamento, o álbum já acumulava mais de 50 milhões de reproduções no Spotify, enquanto o trio levou o espetáculo para uma turnê internacional com passagens por países como Bélgica, Holanda, França, Reino Unido, Alemanha, Espanha, Suíça, Irlanda e Itália.No Porto, Dominguinho se apresenta em 21 de fevereiro de 2027, na Super Bock Arena. Em Lisboa, o encontro acontece no dia 27, às 21h30, no Sagres Campo Pequeno. Na capital, os ingressos têm valores entre €30 e €60 e já estão disponíveis para venda..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Djavan volta a Portugal em 2026 com turnê que celebra 50 anos de carreira.Prestes a voltar a Lisboa, Gilberto Gil celebra intercâmbio cultural e "Portugal cada vez mais brasileiro"