DN Brasil sorteia ingressos para pré-estreia do filme 'Anaconda', com Selton Mello

Desta vez, o idioma não é o português do Brasil, mas a paisagem é conhecida e um dos atores também. O filme Anaconda, com o brasileiro Selton Mello no elenco, estreia no final de dezembro em Portugal, simultaneamente ao lançamento no Brasil.Mas os leitores e leitoras do DN Brasil poderão assistir antes. Em parceria com a Sony Pictures Portugal, o jornal vai sortear ingressos para uma sessão especial de pré-lançamento, que acontecerá na noite de 18 de dezembro, às 21h30.Classificado como um "terror sério", o filme conta a história de um grupo de amigos em crise de meia-idade que decide regravar o clássico Anaconda. Porém, a aventura rapidamente se transforma em perigo real. Selton Mello interpreta um domador de animais, entre eles, Heitor, uma cobra de proporções nada comuns.O elenco também inclui Jack Black, Paul Rudd e a portuguesa Daniela Melchior, conhecida por O Esquadrão Suicida (2021), Matador de Aluguel (2024), entre outros sucessos internacionais. A direção é de Tom Gormican.A Sony disponibilizou cinco pares de ingressos para a sessão em Lisboa, no UCI El Corte Inglés, e mais cinco pares para a sessão no UCI Arrábida, em Gaia, no Porto. Para participar, é necessário seguir o DN Brasil no Instagram e também a página da Sony Pictures, além de deixar um comentário marcando quem você levaria para assistir ao filme neste post (a pessoa também precisa seguir ambas as páginas). É obrigatório também indicar se a sessão que pretende assistir será no Porto ou Lisboa. Serão considerados os comentários feitos até domingo, 14 de dezembro, às 22h00 e apenas os que cumprirem todas as regras.