O Brasil é um país gigante e marcado pela diversidade de tradições culturais e gastronômicas que variam de região para região. No Sul, uma das expressões mais emblemáticas dessa identidade é a cultura gaúcha, que tem no churrasco, em especial a costela feita no fogo de chão, um dos seus principais símbolos. Essa tradição será trazida para Lisboa no jantar "Experiência Gaudéria", criada por gaúchos sediados em Viana do Castelo. Os imigrantes possuem uma churrascaria na cidade e passou a levar a arte da costela fogo de chão a várias cidades de Portugal. Já foram realizadas 14 edições em diferentes locais.Depois de passar por Guimarães no domingo passado, duas edições estão confirmadas na região de Lisboa.Os eventos estão marcados para os dias 24 e 25 de novembro, próximo à Costa da Caparica. O local exato ainda não foi revelado.O churrasco será preparado por Don Diego, responsável pela preparação dos pratos e pela condução da experiência gastronômica. A proposta vai além de um jantar convencional. A programação inclui a escolha dos cortes de carne, técnicas de fogo de chão e defumação, além de harmonizações com vinhos, cervejas e coquetéis. Os participantes também terão contato com histórias sobre a tradição da carne e a cultura do pampa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Entre as atrações culturais anunciadas estão apresentações de arte do lenço, uma oficina sobre o chimarrão, música tradicional gaúcha e um espetáculo de desossa ao vivo, com demonstração e curadoria dos cortes.O cardápio reúne preparações inspiradas na culinária do Sul do Brasil. Entre os pratos principais estão a "La Bella polenta", feita com polenta, queijo e molho da casa, e o "Gaúcho raiz", com costela preparada no fogo de chão. O jantar custa 85 euros por pessoa e pode ser reservado aqui. O número de participantes é limitado.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que nos liga à mesa? Chef brasileiro radicado em Portugal lança livro de gastronomia no Brasil.Gaúchos em Portugal trazem Semana Farroupilha com festa para mais de 700 pessoas