"Estamos a viver em um mundo onde cada vez mais há divisão. Nós queremos criar coesão. Não há nada melhor do que estar à mesa." A declaração do estrelado chef português Vítor Matos ao DN Brasil resume a proposta de um jantar que reuniu Brasil e Portugal em torno de uma experiência de intercâmbio gastronômico.Vítor Matos, que soma seis estrelas Michelin, assinou um banquete ao lado do carioca Pedro Coronha, eleito o melhor jovem chef pelo Guia Michelin Brasil. O evento ocorreu no Palácio Nacional da Ajuda, antiga residência oficial da família real portuguesa.A proposta foi combinar ingredientes, técnicas e referências das duas cozinhas, mostrando como tradições distintas podem se encontrar em novos pratos. Na bagagem para Lisboa, Pedro Coronha trouxe pimenta-de-cheiro, palmito e maracujá.O chef preparou, entre outros pratos, vieira grelhada com vinagrete de palmito e castanha-de-caju, acompanhada de molho à base de maracujá. Outra criação foi uma costela assada por 12 horas, servida com purê de abóbora e molho de pimenta-de-cheiro feito com cachaça.Vítor Matos, que se declarou fã da culinária brasileira, assinou pratos como o peixe com cuscuz de Valpaços e uma sobremesa de abóbora plantada por ele próprio. Sobre cozinhar em conjunto, o português destacou "a simpatia e a vontade de trabalhar" do chef brasileiro, características que tornam tudo "mais fácil e divertido".Pedro tem 29 anos, enquanto Vítor Matos soma 33 anos de carreira na gastronomia, o que também marcou um encontro de gerações. Ao falar sobre os pontos em comum entre as duas culinárias, ambos destacaram o cuidado com os produtos e a busca pela qualidade dos ingredientes. Mas as semelhanças não param por aí.O churrasco está entre os pratos preferidos dos dois profissionais, além de outros clássicos da culinária brasileira. "Gostei muito da comida de Minas Gerais, os queijos e o pequeno-almoço, além da simpatia das pessoas. As pessoas nos dizem boa noite na rua sem conhecer", contou Vítor. Já o chef Pedro não dispensa o básico: arroz e feijão com farofa, além de moqueca, também acompanhada de farofa.O jantar foi o terceiro de uma série de três banquetes realizados durante a Chef's Week, que reuniu chefs portugueses e internacionais em uma programação dedicada à gastronomia, aos vinhos e à cultura. Em sua segunda edição, realizada de 7 a 15 de novembro, o evento teve o estado do Rio de Janeiro como convidado de honra.Foram promovido três banquetes no Palácio Nacional da Ajuda, além de menus especiais em mais de 30 restaurantes da capital portuguesa. A chef brasileira Kátia Barbosa também participou da edição, assinandoo primeiro dos três banquetes, ao lado do chef português Alexandre Silva.A participação do Rio de Janeiro como estado convidado faz parte de uma estratégia de promoção da gastronomia fluminense no mercado internacional. O subsecretário de Turismo do estado, Ramiro Fidalgo, afirmou ao DN Brasil que o governo tem ampliado os investimentos nesse segmento e vê a participação em eventos como uma oportunidade de apresentar ao público europeu a diversidade da produção gastronômica local.Segundo ele, a cena gastronômica do Rio passou por uma transformação nos últimos cinco anos, com a chegada de novos chefs e a abertura de restaurantes de maior projeção internacional. Fidalgo destaca ainda que a promoção não se limita à capital: o estado busca apresentar outras regiões, como a Serra Sul Fluminense, que vem desenvolvendo a produção de vinhos, e o Vale do Café, com suas fazendas históricas.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que nos liga à mesa? Chef brasileiro radicado em Portugal lança livro de gastronomia no Brasil.Os bastidores dos 10 mil pastéis brasileiros preparados para festival no Porto