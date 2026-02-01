Mais de 12 mil pessoas passaram pela festa no ano passado.
Bossa Market 2026 já tem data marcada

No dia 4 de fevereiro, serão abertas as inscrições para quem tiver interesse em participar como expositor.
Uma viagem ao Brasil sem sair de Portugal está marcada para junho, no Estoril. A sétima edição do Bossa Market será nos dias 6 e 7 de junho, na Fiartil. Criada pela brasileira Fabi Barcelos, a feira tem como objetivo valorizar a cultura brasileira, gerar oportunidades de negócios e oferecer o melhor da culinária do Brasil.

O Bossa MKT “oferece ao público uma experiência cultural completa, onde os sabores, os ritmos, os encontros e a criatividade transformam o espaço em um verdadeiro pedaço do Brasil em território português”, destaca o comunicado do evento. O evento começou em 2019 e cresce a cada ano.

No dia 4 de fevereiro, serão abertas as inscrições para quem tiver interesse em participar como expositor. As marcas interessadas devem submeter a candidatura por meio do site do Bossa Market. A equipe comercial entrará em contato com os selecionados até abril. Segundo a organização, a curadoria “privilegia marcas alinhadas ao conceito do evento, com foco na qualidade, originalidade e em um lifestyle descontraído, criativo e alegre”.

A venda de ingressos começa em março, quando as atrações musicais passam a ser divulgadas. Todos os anos há variedade de artistas, com nomes vindos do Brasil como Paulo Miklos, que animou a edição de 2025.

Na edição do ano passado, participaram mais de 120 marcas nas áreas de moda, wellness, artesanato, gastronomia e serviços. Mais de 80 artistas animaram a feira com ritmos variados, como Bossa Nova, MPB, Samba, Forró e sets de DJs. Ao longo dos dois dias de evento, mais de 12 mil pessoas passaram pela festa.

Relembre como foi a edição de 2025:

Para já entrar no clima de festa e aproveitando o Carnaval, a equipe do Bossa MKT promove uma feijoada especial em fevereiro. A "Feijoada do Bossa" será no dia 15 de fevereiro, em Cascais.

Muita animação e comida brasileira é garantida entre 13h e 18h, na Lake House, no Onyria Quinta da Marinha. A banda Samba do Serginho é a atração musical da festa, que contará também com atividades dedicadas às crianças. Os ingressos estão à venda aqui.

