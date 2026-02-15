Até o sol voltou para festejar o Carnaval em Lisboa (fotogaleria)

O desfile do bloco Colombina Clandestina, no sábado, teve a sorte de trazer o sol de volta a Lisboa depois de vários dias. Milhares de pessoas encheram as ruas e levaram a alegria do Carnaval. No domingo, o céu ficou nublado, mas as ruas da Penha de França estavam de verde e dourado, ao ritmo do forró do bloco Qui Nem Jiló.Confira as imagens do fotojornalista do DN Gerardo Santos..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Faça chuva ou sol, vai ter Carnaval em Lisboa.Carnaval resiste apesar do mau tempo: eis o que ainda se mantém de norte a sul para os próximos dias