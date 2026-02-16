Ainda tem mais Carnaval em Lisboa. Na Fábrica Braço de Prata nesta segunda e desfiles na ruas terça

O fim de semana foi de Carnaval em Lisboa, mas a festa ainda não acabou. A Fábrica Braço de Prata recebe nesta segunda-feira, 16 de fevereiro, um evento com diversas atividades a partir das 21h. A entrada é colaborativa — ou seja, cada pessoa contribui com o valor que puder.“O evento é dedicado aos amantes do Carnaval de todas as culturas e a todos aqueles que acreditam que uma sociedade de regras e concessões precisa de um instante de catarse coletiva, orientado pelo amor e pela brincadeira”, destaca a Fábrica Braço de Prata.A animação da noite fica por conta dos blocos Qui Nem Jiló e Lisbloco, além de uma edição especial do Sarapatel Session e shows com Orka, Muamba Massala, Lisbanda, Boucan Toucan e Fanqueiro. Os festejos seguem até 00h30, e a orientação é que o público participe fantasiado.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ainda nesta segunda-feira, à tarde, as ruas do largo de Santa Clara recebem o cortejo do Blocu, com música eletrônica e ativismo, uma das marcas do bloco, criado em São Paulo. O foliões prometem levar para as ruas o “manifesto de arte, musica, liberdade e orgulho queer e imigrante”. A concentração começa às 15h00 e segue em cortejo até o Beato Innovation District, para fechar o Carnaval na Casa Capitão.O quinto e último dia de festa é em Benfica, com a segunda edição do Carnaval entre Portas. A concentração está marcada para às 15h00, no Parque Quinta da Granja, em Benfica. A DJ Justy Divynall começa o aquecimento para a banda Axé Babá liderar o cortejo. Os foliões vão passar pela Avenida do Colégio Militar, Estrada de Benfica e Avenida Elias Garcia, até chegar à estação do Metro Amadora Este, na Amadora. A Axé Babá é formada por músicos da Bahia que residem em Portugal e traz a grande experiência dos trios elétricos de Salvador. A organização da festa é da Junta de Freguesia de Benfica e da Junta de Freguesia de Falagueira/Venda Nova (Amadora), com produção da Timbre Comunicações.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.c.Até o sol voltou para festejar o Carnaval em Lisboa (fotogaleria).Governo concede tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval