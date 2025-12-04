Consulado do Brasil em Lisboa divulga guia atualizado com orientações para retorno ao país

O Governo brasileiro lançou uma versão atualizada do guia de retorno, destinado a imigrantes que desejam voltar a morar no Brasil. O Consulado-Geral em Lisboa divulgou o documento e registra um aumento no número de pedidos de informações sobre como deixar Portugal.O guia, elaborado pelo Itamaraty, destaca que o governo tem observado um crescimento desse movimento de retorno, parcialmente associado ao avanço de políticas anti-imigração em diferentes partes do mundo. “No período recente, nota-se um movimento de retorno de migrantes brasileiros ao território nacional. Por um lado, esse fluxo pode ser explicado pelo acirramento da retórica e das políticas anti-imigração, verificado em alguns países que tradicionalmente recebem migrantes”, afirma o documento.Outro fator citado é a “dinamização do mercado de trabalho no Brasil, que constitui forte estímulo ao regresso voluntário”. Esta versão do guia foi concebida para contemplar diferentes perfis de imigrantes, "desde mulheres e homens solteiros até núcleos familiares multigeracionais, com variados níveis de instrução formal e períodos de permanência no exterior que podem variar de poucos meses a anos ou mesmo décadas".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O guia não se limita às informações práticas e à burocracia envolvida no processo de retorno. Ele aborda também o planejamento emocional necessário para essa transição: “Essa preparação envolve múltiplos fatores, como os recursos financeiros acumulados durante sua temporada no exterior, a clareza quanto aos objetivos que pretende atingir após o regresso, a capacitação profissional adquirida, as redes de contatos sociais e profissionais que desenvolveu, ou a quantidade e qualidade das informações de que dispõe sobre o ambiente nacional”.. O documento contempla ainda tanto quem decide retornar voluntariamente quanto aqueles que voltam devido a "fatores externos", como decisões do país onde residiam. Há também orientações específicas para idosos, pessoas com deficiência, crianças e jovens em idade escolar.Organizado em formato de “linha do tempo”, o guia detalha quais medidas precisam ser tomadas em cada etapa, como renovar o passaporte com seis meses de antecedência e solicitar o atestado de residência no consulado. Também traz orientações sobre os procedimentos ao chegar ao Brasil, como regularizar a situação eleitoral e militar (no caso dos homens) e verificar o cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS).amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Pergunte ao Advogado. Vou voltar para o Brasil: preciso de representante fiscal em Portugal?.Guia do Imigrante: quando procurar o consulado? e a embaixada?