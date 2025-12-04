DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Uma série de medidas precisam ser tomadas antes da viagem de volta.
Uma série de medidas precisam ser tomadas antes da viagem de volta.Foto: Mariordo Mario Roberto Duran Ortiz
DN Brasil

Consulado do Brasil em Lisboa divulga guia atualizado com orientações para retorno ao país

Tem crescido a busca por informações sobre o assunto no consulado local.
Publicado a

O Governo brasileiro lançou uma versão atualizada do guia de retorno, destinado a imigrantes que desejam voltar a morar no Brasil. O Consulado-Geral em Lisboa divulgou o documento e registra um aumento no número de pedidos de informações sobre como deixar Portugal.

O guia, elaborado pelo Itamaraty, destaca que o governo tem observado um crescimento desse movimento de retorno, parcialmente associado ao avanço de políticas anti-imigração em diferentes partes do mundo. “No período recente, nota-se um movimento de retorno de migrantes brasileiros ao território nacional. Por um lado, esse fluxo pode ser explicado pelo acirramento da retórica e das políticas anti-imigração, verificado em alguns países que tradicionalmente recebem migrantes”, afirma o documento.

Outro fator citado é a “dinamização do mercado de trabalho no Brasil, que constitui forte estímulo ao regresso voluntário”. Esta versão do guia foi concebida para contemplar diferentes perfis de imigrantes, "desde mulheres e homens solteiros até núcleos familiares multigeracionais, com variados níveis de instrução formal e períodos de permanência no exterior que podem variar de poucos meses a anos ou mesmo décadas".

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

O guia não se limita às informações práticas e à burocracia envolvida no processo de retorno. Ele aborda também o planejamento emocional necessário para essa transição: “Essa preparação envolve múltiplos fatores, como os recursos financeiros acumulados durante sua temporada no exterior, a clareza quanto aos objetivos que pretende atingir após o regresso, a capacitação profissional adquirida, as redes de contatos sociais e profissionais que desenvolveu, ou a quantidade e qualidade das informações de que dispõe sobre o ambiente nacional”.

O documento contempla ainda tanto quem decide retornar voluntariamente quanto aqueles que voltam devido a "fatores externos", como decisões do país onde residiam. Há também orientações específicas para idosos, pessoas com deficiência, crianças e jovens em idade escolar.

Organizado em formato de “linha do tempo”, o guia detalha quais medidas precisam ser tomadas em cada etapa, como renovar o passaporte com seis meses de antecedência e solicitar o atestado de residência no consulado. Também traz orientações sobre os procedimentos ao chegar ao Brasil, como regularizar a situação eleitoral e militar (no caso dos homens) e verificar o cadastro no Sistema Único de Saúde (SUS).

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Uma série de medidas precisam ser tomadas antes da viagem de volta.
Pergunte ao Advogado. Vou voltar para o Brasil: preciso de representante fiscal em Portugal?
Uma série de medidas precisam ser tomadas antes da viagem de volta.
Guia do Imigrante: quando procurar o consulado? e a embaixada?
Diário de Notícias
www.dn.pt