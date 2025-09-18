Congresso sobre gestão humanizada traz especialistas do Brasil à Covilhã

A cidade da Covilhã, no centro de Portugal, recebe na próxima semana, mais precisamente entre os dias 25 e 26 de setembro, o Congresso Internacional de Gestão Humanizada, que reunirá especialistas do Brasil e de Portugal para discutir os principais desafios da gestão de pessoas nas empresas. O evento, com entrada gratuita, acontece no Anfiteatro das Sessões Solenes da Faculdade de Engenharia da Universidade da Beira Interior (UBI). Segundo os organizadores, a iniciativa busca consolidar uma ponte acadêmica e profissional entre o Brasil e a Europa, valorizando o interior de Portugal como espaço de reflexão e inovação.O evento é organizado pela consultoria brasileira ID Singular e pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), em parceria com a UBI, o congresso tem como foco promover práticas de liderança mais éticas, inclusivas e voltadas ao bem-estar no ambiente de trabalho. A programação inclui palestras, painéis, workshops, sessões de networking e dinâmicas práticas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp! Durante o congresso, será entregue o Prêmio Mary Parker Follett, que reconhece projetos e ideias em áreas como diversidade e inclusão, saúde mental, retenção de talentos, inovação tecnológica e liderança transformadora. Entre os palestrantes confirmados estão nomes como Vanessa Alcici, fundadora da ID Singular, Yuri Costa, diretor da mesma organização, e Carolina Resende, da PUC Minas, além de representantes portugueses como António Saraiva, Rita Marrafa de Carvalho e Tiago Forjaz.“A UBI fornece o espaço físico, garante a logística e oferece apoio operacional, criando todas as condições necessárias para que o evento decorra de forma organizada, confortável e inspiradora para todos os participantes. É realmente gratificante contar com o apoio de uma instituição académica de referência, que contribui para que o congresso seja uma experiência internacional de excelência em gestão humanizada”, explica Yuri Costa.Além das universidades, o congresso conta com o apoio da Câmara Municipal da Covilhã, da Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB), da Câmara de Comércio da Região das Beiras e de empresas como My Renting, KeepTalent Portugal e Faculdade Unimed. “O congresso é um espaço magnífico que nos permite criar um ambiente acolhedor e inspirador para ouvir, partilhar experiências e refletir sobre práticas de gestão humanizada, juntando participantes de diferentes países num contexto académico e profissional único", explica Vanessa Alcici. "Queremos que esta seja uma oportunidade aberta e inclusiva, permitindo que líderes, executivos, académicos e profissionais de diferentes áreas possam participar, aprender e partilhar experiências sem barreiras, contribuindo assim para a difusão da gestão humanizada”, complementa.O evento, vale destacar, já teve duas edições realizadas no Brasil e chega agora a Portugal com o objetivo de ampliar a cultura da gestão humanizada no contexto europeu. De acordo com Carolina Rezende, a ideia é promover uma "ponte" entre os dois países co-irmãos. “Pretendemos também consolidar uma ponte académica e profissional entre o Brasil e a Europa, valorizar o Interior de Portugal como polo de inovação em gestão e fomentar práticas de liderança inclusiva, resiliente e ligada às comunidades locais. É realmente gratificante perceber como um evento desta dimensão pode inspirar mudanças concretas e promover uma cultura de liderança que coloca as pessoas e o propósito no centro das decisões", pontuou.Para participar gratuitamente do congresso na Cvolilhã, basta fazer a inscrição pelo site oficial do evnto, disponível através deste link..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Do interior paulista para Portugal: lavanderia brasileira aposta no conforto e já projeta expansão na Europa