Confira uma lista de mercados de Natal para conhecer em Portugal

As lojas já estão repletas de decoração natalina, as luzes começam a ser instaladas nas cidades e alguns centros comerciais já estão totalmente em clima de Natal. Aliás, no sábado, 22 de novembro, um show vai marcar a inauguração das luzes natalinas em Lisboa, quando será iluminada também a famosa árvore de Natal gigante na Praça do Comércio. Diferente do Brasil, uma das principais tradições desta época festiva em Portugal e na Europa como um todo são os mercados de Natal.Cada mercado possui suas particularidades e programação, mas é unânime que os visitantes encontram muitas comidas e bebidas, venda de artesanato, o Papai Noel (aqui chamado de Pai Natal) e atividades especiais para as crianças. O DN Brasil preparou uma lista com as datas dos principais mercados de Natal em Portugal.LisboaWonderlandO Wonderland Lisboa é definitivamente o mais famoso da cidade. Montado em pleno Parque Eduardo VII, no centro da cidade, dá para ver de longe a roda gigante, uma das principais atrações do evento, juntamente com a pista de patinação no gelo. Entre as fileiras do parque são instaladas dezenas de barraquinhas de comida, como pão com chouriço, todos os tipos de doces e sempre alguma comida brasileira. É também um bom local para comprar presentes de Natal feitos de forma artesanal. Para as crianças, as atividades são inúmeras, com animação todos os dias.Quando? De 28 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026Onde? Parque Eduardo VIIQuanto? Entrada gratuita, com pagamento nas atrações, como a roda gigante e a pista de patinação.RossioO Rossio Christmas Market, no coração de Lisboa, está em atividade desde o dia 15 de novembro. É o local perfeito para comer castanhas, tomar ginginha e outras bebidas quentes, além de encontrar várias opções de presentes artesanais. Uma das atrações principais é o comboio de Natal que percorre as ruas da cidade. Crianças (e também adultos) adoram passear por Lisboa em um trem com o Papai Noel. A programação ainda conta com apresentações musicais e artísticas.Quando? Até 21 de dezembroOnde? Praça do RossioQuanto? Entrada gratuitaCascaisMercado de Natal de CascaisEm Cascais fica outro mercado de Natal com o charme da praia. Ele leva o nome da cidade e fica instalado em dois locais: no Jardim Visconde da Luz e na Baía de Cascais, com mais de 40 estandes de comida, bebida e artesanato. Na baía, a roda gigante apresenta uma vista incrível do mar, especialmente no fim da tarde. No entanto, ainda não está confirmado se a edição deste ano terá a atração. O Mercado de Natal de Cascais começa neste final de semana, 22 de novembro, e vai até 4 de janeiro de 2026.Quando? Até 4 de janeiro de 2026Onde? Centro de CascaisQuanto? Entrada gratuitaCascais Christmas VillageO Cascais Christmas Village é o endereço preferido das crianças nesta época em Cascais. A programação é extensa e a decoração é um dos pontos altos, transformando o Parque Marechal Carmona em um conto de fadas, com renas, duendes, soldados romanos, Reis Magos e o próprio Papai Noel. A vila de Natal tem pista e rampa de gelo, carrossel e mini roda gigante, além de muitos doces e comidas típicas. O Cascais Christmas Village abre as portas neste sábado, 22 de novembro, e termina no dia 4 de janeiro de 2026.Quando? Até 4 de janeiro de 2026Onde? Parque Marechal Carmona, CascaisQuanto? Os valores começam em 12 euros e variam conforme a idade, além de haver packs especiais para famílias. Confira aqui.ÓbidosVila de Natal de ÓbidosEm Óbidos, a cerca de 1 hora de carro de Lisboa, o Natal é um dos grandes momentos da cidade. Cercada por uma muralha, a vila se transforma em um ambiente ainda mais mágico, com uma decoração única que cria uma atmosfera de fantasia. Pessoas de todo o país visitam a Vila de Natal, uma das mais famosas de Portugal, especialmente as crianças, que adoram o carrossel. Para os adultos, a pista e a rampa de gelo estão entre as atrações preferidas.A festa é chamada de Grande Fábrica do Natal, e não é por acaso: são muitas as oficinas para participar, como Oficina de Gelo, Oficina das Guloseimas, Academia dos Duendes, Fábrica dos Brinquedos e Campo de Treino dos Soldadinhos de Chumbo. Não faltam também sabores típicos e aconchegantes desta época especial.Quando? De 28 de novembro a 4 de janeiroOnde? ÓbidosQuanto? Ingressos a partir de 10 euros para maiores de 12 anos e 8 euros para crianças de 3 a 11 anos. Há descontos para grupos. Confira aqui os valores.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Região NorteFestas no PortoNo Porto, a grande árvore de Natal iluminada fica na Avenida dos Aliados, e as luzes serão acesas na noite de 29 de novembro, às 18h. As decorações estão espalhadas por 94 ruas da cidade, e a fadista Mariza, acompanhada pela Orquestra Jovens do Porto, fará o primeiro show da programação natalina.Os shows serão sempre aos sábados, às 18h, até o dia 20 de dezembro. Entre os artistas estão Capitão Fausto, acompanhados pela Orquestra da Academia de Música Costa Cabral, além da banda Vizinhos e Rita Rocha (com participação do artista Guga). No dia 20, a apresentação será do projeto municipal "Desporto no Bairro", com atletas nacionais e internacionais e jovens dos bairros do Porto.Mercado do Jardim da CordoariaO maior mercado de Natal do Porto é o do Jardim da Cordoaria, com a tradicional casa do Papai Noel e um espaço para oficinas chamado Tenda de Cristal. Várias barraquinhas de comida, bebida e artesanato fazem parte da programação. A vila de Natal começa a receber o público no dia 29 de novembro e fica aberta até 30 de dezembro.Quando? De 29 de novembro a 30 de dezembroOnde? Jardim da Cordoaria, PortoQuanto? Entrada gratuitaNatal no WOWO World of Wine (WOW), em Vila Nova de Gaia, também terá uma programação especial de Natal. As luzes da decoração e da árvore de 13 metros de altura serão acesas neste sábado, às 18h30, com música ao vivo. O Papai Noel chega no dia 7 de dezembro. As atividades seguem até 6 de janeiro.Os restaurantes do WOW terão menu especial, além das tendas de comidas típicas. As crianças poderão brincar no Carrossel Parisiense e participar das atividades de animação infantil.Quando? De 22 de novembro a 6 de janeiroOnde? WOW, Vila Nova de GaiaQuanto? Entrada gratuita, com pagamento em algumas atraçõesBragaBraga é Natal tem uma programação ampla na cidade, que começa no dia 29 de novembro, com mais de 160 eventos nas ruas e espaços públicos. A programação inclui shows, teatro, oficinas, cânticos de Natal, circo e animação de rua. Já o mercado de Natal será instalado na Avenida Central e funcionará de 29 de novembro a 24 de dezembro de 2025.Quando? De 29 de novembro a 11 de janeiroOnde? Ruas de BragaQuanto? Entrada gratuita