Comprar um carro em Portugal pode pesar no orçamento, principalmente para quem acabou de chegar ao país. Além das concessionárias e plataformas de veículos usados, existe uma alternativa menos conhecida por muitos brasileiros que vivem na terrinha: os leilões das Finanças.A Autoridade Tributária (AT) coloca à venda veículos penhorados em processos de execução fiscal, e os interessados podem consultar os anúncios e fazer propostas pela área reservada do Portal das Finanças. Em mais um Guia do Imigrante, o DN Brasil explica como comprar um veículo dessa forma e quais cuidados tomar antes de fazer uma proposta.Como participar?Para participar, é preciso ser um utilizador registrado no Portal das Finanças e entrar com as credenciais associadas ao NIF. Os anúncios informam as características do veículo, o valor base, o prazo da venda e também onde e quando o bem pode ser examinado. A própria legislação determina que os bens fiquem disponíveis para observação dos interessados nas condições indicadas no anúncio - um passo especialmente importante antes de comprar um carro usado em leilão.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!No primeiro leilão eletrônico, que decorre durante 15 dias, o valor base corresponde a 70% do valor atribuído ao bem e só são aceitas propostas iguais ou superiores a esse montante. Caso não apareçam propostas, a venda pode passar para a modalidade de proposta em carta fechada, com valor base reduzido para 50%. Os lances apresentados no leilão eletrônico não podem ser simplesmente retirados depois de submetidos.Ao fim do prazo, a Autoridade Tributária decide sobre a adjudicação do veículo. Quem comprar também deve considerar os gastos que vêm depois do lance, como o registro da transferência de propriedade, seguro obrigatório, Imposto Único de Circulação (IUC), inspeção periódica, quando aplicável, e eventuais reparos. O registro automóvel é obrigatório e deve ser solicitado no prazo de 60 dias após a transmissão.Por isso, o valor anunciado não deve ser o único critério para decidir. Antes de apresentar uma proposta, é importante examinar o automóvel quando possível, conferir as informações da venda e calcular quanto será necessário gastar para colocá-lo em circulação. .O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Abate de veículos: fugir à nova lei pode sair muito caro.Impostos em Portugal: o que pesa no bolso do brasileiro e por onde começar