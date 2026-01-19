Como votaram os portugueses no Brasil? André Ventura fica em primeiro e recebe apoio de clã Bolsonaro

O deputado André Ventura foi o vencedor entre os eleitores portugueses que votaram nos consulados no Brasil. O líder do partido anti-imigração Chega teve 48,81% dos votos, com António José Seguro, candidato socialista, em segundo lugar (21,90%).No Brasil, são dez os locais de votação, nos consulados nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. André ventura liderou em nove, ficando atrás de António José Seguro apenas na capital gaúcha.Portugal tem, ao todo, 11 milhões de eleitores, 1,7 deles vivendo em outros países. Nos resultados finais totais, António José Seguro ficou em primeiro lugar, com 31,1% dos votos, e André ventura logo atrás, com 23,5%.A passagem do deputado do Chega para o segundo turno foi motivo de celebração entre apoiadores de Jair Bolsonaro. Um dos filhos do ex-presidente brasileiro, Eduardo Bolsonaro, publicou uma foto com Ventura e Santiago Abascal, líder da extrema-direita espanhola. "Parabéns aos cidadãos portugueses, mesmo os de fora de Portugal que votaram nele e apoiam o @partidochega" escreveu na publicação..As deputadas federais Bia Kicis, Caroline de Toni, Julia Zanatta, do PL, partido de Bolsonaro, também celebraram com fotos o resultado de Ventura."Parabéns Portugal que, após décadas, terá segundo turno, acabando com a hegemonia da esquerda!, escreveu Kicis, ressaltando que "brasileiros que votam no Brasil podem fazer a diferença". Além dos portugueses, também podem votar nas presidenciais cidadãos brasileiros com dupla nacionalidade e os que possuem o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres Políticos."Hora de varrer o socialismo!", escreveu Caroline de Toni, publicando uma foto em que aponta o português como "aliado de Bolsonaro e critico de Lula"."Portugal vai ao 2º turno em meio a um movimento que se repete por toda a Europa: a direita avança como resposta ao esgotamento do projeto socialista", escreveu Zanatta..O segundo turno das eleições presidenciais de Portugal vai ser realizado no dia 8 de fevereiro..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Advogada brasileira cria projeto de Lei Maria da Penha em Portugal e precisa de assinaturas em petição.André Ventura vê-se a repetir 1986 e promete lutar contra o socialismo que "destrói, mata e corrompe"