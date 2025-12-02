Como (e quanto custa) enviar uma encomenda de Portugal para o Brasil

O fim de ano está chegando e, para boa parte dos brasileiros que moram em Portugal, a distância e as passagens caras tornam difícil a viagem de volta para as festas em casa. Nessas horas, enviar uma caixa com presentes ou lembranças pelo correio é uma forma de matar um pouco da saudade. Em mais um Guia do Imigrante, o DN Brasil te conta como funciona e quanto custa enviar uma encomenda de Portugal para o Brasil.CPF obrigatórioAntes de despachar qualquer pacote, é importante saber que o número do CPF do destinatário (ou CNPJ, no caso de empresas) é obrigatório. Sem ele, a encomenda pode ser retida ou devolvida pelas autoridades aduaneiras brasileiras.O número deve ser incluído na etiqueta de envio no campo “Referência do importador”, ou no formulário alfandegário CN23, disponível nos CTT.Caso o remetente esqueça de informar o CPF, o destinatário ainda pode inseri-lo pelo site dos Correios do Brasil, na área Minhas Importações, antes da liberação do pacote pela alfândega.Onde e como enviarAs encomendas podem ser despachadas em qualquer agência dos CTT, as empresas de correio em Portugal, ou pelo site oficial (www.ctt.pt), que permite preencher o formulário online e até solicitar a recolha da caixa em casa (para pacotes de até 10 kg).Durante o processo, é preciso declarar o conteúdo, o valor dos itens e escolher o tipo de envio. Cada modalidade tem prazos, seguros e preços diferentes.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Limites e cuidadosOs CTT permitem o envio de pacotes de até 30 kg para o Brasil, mas é essencial respeitar as regras de segurança e restrições de conteúdo.Entre os itens proibidos, estão:Animais vivos (com exceção de abelhas e bichos-da-seda);Carnes, peixes, laticínios, ovos e mel natural;Frutas, plantas e vegetais frescos;Medicamentos, cigarros e armas;Substâncias químicas, inflamáveis ou tóxicas.Itens enviados entre pessoas físicas, com valor inferior a US$ 50, são isentos de imposto no Brasil, desde que o envio não tenha fins comerciais.Quanto custaOs preços variam bastante conforme o peso e o tipo de serviço escolhido. O Correio Normal, mais econômico, serve para pacotes leves (até 2 kg) e custa entre 0,91 € e 21,95 €, com prazo de entrega em cerca de sete dias úteis. Quem tem pressa pode optar pelo Correio Azul, um pouco mais rápido, que vai de 2,80 € a 16,60 € e costuma chegar em até cinco dias úteis.O Correio Registrado acrescenta rastreamento e seguro básico, com valores entre 3,60 € e 26,45 €. Há ainda o Correio Verde, opção sustentável dos CTT, com preços entre 2,40 € e 19 €, e entrega em torno de uma semana.Para quem envia volumes maiores, de até 30 kg, a modalidade Encomenda Base tem custo entre 34,30 € e 267,30 €, com prazos médios de sete dias úteis. Já a Encomenda Expressa, a mais rápida e também a mais cara, parte de 52,20 € e pode chegar a 705 €, com entrega estimada entre três e cinco dias úteis.Vale lembrar que os prazos não incluem o tempo de liberação na alfândega brasileira, que pode variar, especialmente em épocas de alto volume, como o Natal. Desde 2018, os Correios do Brasil cobram uma taxa fixa de R$ 15,00 sobre todas as encomendas internacionais apresentadas à alfândega.Dicas úteisIdentifique corretamente o destinatário: nome completo, CPF, endereço e CEP.Preencha a declaração alfandegária com clareza, informando conteúdo e valor dos itens.Use embalagens reforçadas e evite líquidos, vidros ou alimentos perecíveis.Guarde o código de rastreio para acompanhar o trajeto tanto no site dos CTT quanto no dos Correios do Brasil.Planeje com antecedência: nos períodos festivos, os prazos podem dobrar.Vale destacar que o site dos CTT permite simular o valor e o prazo exatos do envio para o Brasil, de acordo com o peso e o tipo de serviço. Também estão disponíveis as listas completas de itens proibidos e restritos e todos os formulários necessários para preenchimento..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Comum em Portugal, aluguel de casas mobiliadas garante praticidade. Veja dicas para não ter prejuízo.Pretende morar em Portugal em 2025? Veja quanto custa viver no país atualmente