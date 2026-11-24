Um casal brasileiro foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), suspeito de tráfico de seres humanos e exploração de uma jovem moçambicana, de 22 anos. O caso aconteceu em Setúbal e foi revelado pela PJ esta tarde, 24 de novembro.A vítima procurou um posto da Guarda Nacional Republicana (GNR), onde informou ser vítima dos crimes. "A investigação teve origem numa comunicação da GNR, após uma mulher de nacionalidade moçambicana, com 22 anos, ter denunciado que se encontrava retida contra a sua vontade numa habitação daquela localidade", destaca a Judiciária, em comunicado.Segundo a PJ, a jovem teria sido trazida para Portugal por um dos suspeitos, sob a promessa de que poderia dar continuidade aos estudos no país. Em contrapartida, teria de realizar algumas pequenas tarefas domésticas.No entanto, após a chegada, a situação foi sido diferente. A vítima teve os documentos de identificação retidos, foi impedida de frequentar a escola e de manter contato com a família. Também permanecia confinada à residência, com acesso limitado ao exterior.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A jovem também era privada de de ter no mínimo refeições diárias e tinha que comer restos de comida. "Durante o período em que ali permaneceu, terá sido obrigada a realizar, de forma continuada, trabalhos domésticos forçados, em benefício do agregado familiar, um casal e o filho, sujeita a duas refeições por dia (almoço e jantar), sendo que, habitualmente, se cingia aos restos de comida daquela família", detalha a autoridade policial.Conforme a PJ, a situação foi confirmada por duas testemunhas. "A gravidade dos factos relatados pela vítima, em sede de inquirição, corroborados pelos depoimentos de duas testemunhas que a acompanharam ao posto da GNR, determinou uma atuação célere por parte da Polícia Judiciária", pontua.A vítima foi resgatada e retirada da casa e está sob proteção policial. O casal, agora preso, vive com título de residência em território português, apurou o DN Brasil com fonte ligada à investigação. Serão levados ao tribunal para decidir se permanecem presos preventivamente.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Procurado no Brasil por sequestrar a ex-companheira é detido na Guarda.Socos, violência sexual e medicamentos à força: brasileiros presos em Portugal torturavam pacientes em clínica