Casa do Brasil promove sessão gratuita sobre renovações de residências

A Casa do Brasil retoma as sessões gratuitas de esclarecimentos para imigrantes. O tema desta edição é renovações de títulos de residência. Será explicado como funciona o portal de renovações, com abertura a perguntas por parte das pessoas participantes.A sessão será conduzida pelo técnico superior de atendimento do CLAIM- Bairro Alto, Victor Hastenreiter. O encontro realizada em formato presencial, na sede da Casa do Brasil de Lisboa. A data é quarta-feira, 04 de março, às 15h00. A participação é gratuita, mas com inscrição obrigatória através deste link.As renovações de documentos dos imigrantes passaram por diferentes fases nos últimos anos. Com o fim do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o procedimento ficou com o Instituto dos Registos e Notariado (IRN), mas não funcionou de forma eficaz.Assim, mais de 374 mil autorizações de residência perderam validade. O Governo começou em julho do ano passado uma operação de renovação dos documentos mais antigos. Ao mesmo tempo, lançou um novo portal para os títulos que foram perdendo validade desde julho.O site é aberto mês a mês de forma antecipada. Neste momento, imigrantes com documentos vencidos até junho já podem fazer a solicitação. No entanto, persistem as críticas pelo atraso no envio dos cartões.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Dúvidas sobre esta sessão podem ser esclarecidas pelo e-mail sessaocbl@gmail.com. As vagas são limitadas e as inscrições serão encerradas quando o limite for atingido.Esta atividade da Casa do Brasil integra o projeto FAMI2030 – FAMI 00326600 Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) – Migrar com Direitos: Integrar para a Igualdade, financiado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI). Sessões em 2025 abordaram temas como a percursos educativos em Portugal, Lei da Nacionalidade, equivalência de diplomas, processos de regularização, saúde mental, a nova lei de imigração, entre outros.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA aumenta taxas em 25% a partir deste mês.Comprovativos da AIMA sem eficácia no apoio a imigrantes