Casa do Brasil de Coimbra tem 18 vagas abertas para várias áreas

A Casa do Brasil de Coimbra está com um recrutamento aberto para o preenchimento de vagas em várias áreas. No total, estão disponíveis 18 oportunidades de emprego, de acordo com o edital publicado pela associação. "Estamos em busca de profissionais qualificados para se juntar à nossa equipe e contribuir com o desenvolvimento de nossos projetos, iniciativas e programas", explicam no aviso de recrutamento.O cargo com mais vagas (cinco no total) é de direção de comunicação e imagem. O trabalho que será desenvolvido é o de "criação de conteúdos e na gestão da comunicação digital da Casa do Brasil, ajudando a fortalecer nossa imagem institucional". É exigida experiência em comunicação digital e criação de conteúdo.Para direção de gestão de projetos e cultural, o trabalho é "apoiar a execução e acompanhamento de projetos culturais e sociais que visam a integração da comunidade brasileira em Portugal". São quatro posições abertas para este cargo. O requisito principal é ter "experiência em gestão de projetos e sensibilidade cultural".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Igualmente com quatro vagas o recrutamento inclui o cargo para direção de relações externas. A descrição da função é "auxiliar na construção de parcerias e na promoção das atividades da Casa do Brasil junto a organizações e entidades externas". O requisito principal é ter "habilidades em comunicação e relações públicas".Para a direção de repsonsabilidade estão disponíveis três vagas, cuja missão é "ajudar na implementação de projetos sociais que promovem a inclusão e a qualidade de vida da comunidade imigrante". Para este cargo não é especificado nenhum requisito prévio.Por fim, há dois postos para a chamada Secretaria Especial de Planejamento e Coordenação Estratégica. O trabalho é de "apoiar a organização de processos e o planejamento estratégico, garantindo o bom andamento das atividades da Casa do Brasil". É exigida "capacidade de organização e interesse em planejamento".As inscrições devem ser realizadas de forma online, neste formulário. O documento não informa os valores de salário nem quando as contratações começam.A Casa do Brasil de Coimbra, inaugurada no ano passado, é uma associação sem fins lucrativos com foco na população brasileira em Portugal. São promovidas atividades de integração e bem-estar.