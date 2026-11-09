Ainda faltam alguns meses para o Carnaval de 2027, mas os brasileiros que vivem no Porto já podem começar a entrar no clima da folia. No próximo dia 14 de novembro, um sábado, o espaço cultural Maus Hábitos recebe o primeiro Ensaio de Carnaval, organizado pela Batucada Radical e pelo Samba do Porto, com uma programação dedicada à música e à cultura brasileira.Das 16h às 22h, o encontro reunirá apresentações da Batucada Radical, do Samba do Porto e de convidados, num repertório que promete percorrer sucessos carnavalescos, samba e outros ritmos brasileiros. A proposta é transformar o espaço numa grande festa, com música, dança, comidas e bebidas.O ensaio funciona como um aquecimento para o Carnaval do Porto, que ganhou espaço no calendário cultural da cidade ao longo dos últimos anos. A iniciativa também pretende reunir brasileiros, portugueses e participantes de outras nacionalidades, antecipando o ambiente das celebrações que tradicionalmente acontecem entre fevereiro e março.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Com mais de 30 anos de história, a Batucada Radical desenvolve um trabalho de divulgação e valorização da música e da cultura popular brasileira em Portugal. Além de organizar festas de Carnaval, como o CarnaVrau, o grupo promove atividades de ensino musical e iniciativas de integração social por meio da cultura, procurando aproximar diferentes públicos e ampliar o acesso à música.Os ingressos para o primeiro Ensaio de Carnaval custam €10 após o esgotamento do primeiro lote e estão disponíveis através deste link. O evento será realizado no Maus Hábitos, localizado na Rua de Passos Manuel, 178, no Porto..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.\r.Carnaval de rua da Bahia chega a Lisboa em novembro