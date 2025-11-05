DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Wagner Moura é o protagonista no novo filme de Kleber Mendonça Filho.
DN Brasil

Candidato do Brasil ao Oscar 2026, 'O Agente Secreto' estreia nesta quinta-feira em 40 salas portuguesas

Filme dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura é um dos mais aguardados do ano. Em Portugal, 11 cidades já confirmaram exibições da película.
Publicado a

Um dos filmes brasileiros mais aguardados do ano chega nesta quinta-feira, 06 de novembro, aos cinemas portugueses. Multipremiado no Festival de Cannes, O Agente Secreto, que terá estreia simultânea com o Brasil, já tem exibições confirmadas em 40 salas espalhadas pelo país, conforme revelou a distribuidora Nitrato Filmes ao DN Brasil.

Ao todo, 11 cidades portuguesas terão projeções do filme dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, Tânia Maria, Alice Carvalho e Maria Fernanda Cândido. São elas: Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Funchal (na Madeira), Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo - veja todas as salas abaixo*

Aclamado pela crítica nacional e estrangeira, o filme é o candidato do Brasil ao Oscar de 2026 e é apontando por muitos especialistas como um dos grandes lançamentos deste ano. Se concretizar a indicação a alguma categoria, O Agente Secreto pode seguir o caminho de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que, em 2025, garantiu a primeira estatueta para o país naquela que é considerada a maior distinção da indústria cinematográfica.

De acordo com a sinopse do filme, O Agente Secreto é um thriller político ambientado no Recife (PE) dos anos 70, em plena Ditadura Militar. O longa acompanha a história de Marcelo (Moura), que após um passado misterioso e turbulento em São Paulo retorna a sua terra natal para buscar paz junto à família. Professor especializado em tecnologia, ele logo entende como sua cidade está sob intensa vigilância e corrupção do regime autoritário.

Vale destacar que, em maio, no prestigiado Festival de Cannes, O Agente Secreto faturou três prêmios: melhor diretor (com Mendonça Filho igualando feito de Glauber Rocha em 1969), melhor ator para Wagner Moura e melhor filme pela Federação Internacional de Críticos.

*Confira todas as salas em Portugal que confirmaram exibições de 'O Agente Secreto'

Aveiro

Castello Lopes Cinema Vida Ovar

Cineplace 8ª Avenida

Braga

Cinemas NOS Braga Parque

Cineplace Nova Arcada

Castello Lopes Cinemas Espaço Guimarães

Castello Lopes Cinemas Guimarães Shopping

Coimbra

Cinemas NOS Alma Shopping

Casa do Cinema de Coimbra

Castelo Branco

Cinebox Castelo Branco

Cineplace Serra Shopping

Faro

Cinemas NOS Forum Algarve

Cineplace C. C. C. de Portimão

Algarcine Cinemas de Portimão

Algarcine Cinemas de Lagos

Funchal (Madeira)

Cinemas NOS Forum Madeira

Guarda

Cineplace La Vie

Leiria

Cinema City Leiria

Cineplace LeiriaShopping

Cineplace La Vie Caldas da Rainha

Santarém

Castello Lopes Cinemas w Shopping Santarém

Castello Lopes Cinemas TorreShopping

Lisboa

Cinemas UCI El Corte Inglés

Cinema Medeia Nimas

Cinema Fernando Lopes

Cinema Ideal

Cinema City Alegro Alfragide

Cinema City Campo Pequeno

Cinema City Alvalade

Cinema NOS Amoreiras

Cineplace Loureshopping

Cinemas UCI UBBO

Castello Lopes Cinemas Alegro Sintra

Cinemas NOS Oeiras Parque

Porto

Cinema Trindade

Cinemas UCI Arrábida 20

Cinemas NOS Norte Shopping

Castello Lopes Cinamas Mira Maia Shopping

Cinemax Penafiel

Setúbal

Cinema Charlot

Cinema City Alegro Setúbal

Cinemas NOS Almada Forum

Castello Lopes Cinemas Forum Barreiro

Viana do Castelo

Cineplace Estação Viana Shopping

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
