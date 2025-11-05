Candidato do Brasil ao Oscar 2026, 'O Agente Secreto' estreia nesta quinta-feira em 40 salas portuguesas

Um dos filmes brasileiros mais aguardados do ano chega nesta quinta-feira, 06 de novembro, aos cinemas portugueses. Multipremiado no Festival de Cannes, O Agente Secreto, que terá estreia simultânea com o Brasil, já tem exibições confirmadas em 40 salas espalhadas pelo país, conforme revelou a distribuidora Nitrato Filmes ao DN Brasil. Ao todo, 11 cidades portuguesas terão projeções do filme dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, Tânia Maria, Alice Carvalho e Maria Fernanda Cândido. São elas: Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Funchal (na Madeira), Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal e Viana do Castelo - veja todas as salas abaixo*Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Aclamado pela crítica nacional e estrangeira, o filme é o candidato do Brasil ao Oscar de 2026 e é apontando por muitos especialistas como um dos grandes lançamentos deste ano. Se concretizar a indicação a alguma categoria, O Agente Secreto pode seguir o caminho de Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, que, em 2025, garantiu a primeira estatueta para o país naquela que é considerada a maior distinção da indústria cinematográfica. De acordo com a sinopse do filme, O Agente Secreto é um thriller político ambientado no Recife (PE) dos anos 70, em plena Ditadura Militar. O longa acompanha a história de Marcelo (Moura), que após um passado misterioso e turbulento em São Paulo retorna a sua terra natal para buscar paz junto à família. Professor especializado em tecnologia, ele logo entende como sua cidade está sob intensa vigilância e corrupção do regime autoritário..Vale destacar que, em maio, no prestigiado Festival de Cannes, O Agente Secreto faturou três prêmios: melhor diretor (com Mendonça Filho igualando feito de Glauber Rocha em 1969), melhor ator para Wagner Moura e melhor filme pela Federação Internacional de Críticos.*Confira todas as salas em Portugal que confirmaram exibições de 'O Agente Secreto'AveiroCastello Lopes Cinema Vida OvarCineplace 8ª AvenidaBragaCinemas NOS Braga ParqueCineplace Nova ArcadaCastello Lopes Cinemas Espaço GuimarãesCastello Lopes Cinemas Guimarães ShoppingCoimbraCinemas NOS Alma ShoppingCasa do Cinema de CoimbraCastelo BrancoCinebox Castelo BrancoCineplace Serra ShoppingFaroCinemas NOS Forum AlgarveCineplace C. C. C. de PortimãoAlgarcine Cinemas de PortimãoAlgarcine Cinemas de LagosFunchal (Madeira)Cinemas NOS Forum MadeiraGuardaCineplace La VieLeiriaCinema City LeiriaCineplace LeiriaShoppingCineplace La Vie Caldas da RainhaSantarémCastello Lopes Cinemas w Shopping SantarémCastello Lopes Cinemas TorreShoppingLisboaCinemas UCI El Corte InglésCinema Medeia NimasCinema Fernando LopesCinema IdealCinema City Alegro AlfragideCinema City Campo PequenoCinema City AlvaladeCinema NOS AmoreirasCineplace LoureshoppingCinemas UCI UBBOCastello Lopes Cinemas Alegro SintraCinemas NOS Oeiras ParquePortoCinema TrindadeCinemas UCI Arrábida 20Cinemas NOS Norte ShoppingCastello Lopes Cinamas Mira Maia ShoppingCinemax PenafielSetúbalCinema CharlotCinema City Alegro SetúbalCinemas NOS Almada ForumCastello Lopes Cinemas Forum BarreiroViana do CasteloCineplace Estação Viana ShoppingResultado do sorteio do DN Brasil com a Nitrato Filmes:Para assitir em Lisboa:@aruivadorole@valandrade_ceramica@rodrigosmoura@hereisgusta@patyoliveiraPara assistir no PortoPorto@adrikavivalavida@carlosammoraes@cinema_impessoal@milalucciola@ankhankhnuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.."Significado especial", destaca a Nitrato Filmes sobre estreia simultânea com o Brasil de 'O Agente Secreto' .'O Agente Secreto' estreia em novembro em Portugal