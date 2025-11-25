Busca por nacionalidade portuguesa pela sefardita aumenta 398,5% no Brasil este ano

A procura por pedidos de nacionalidade portuguesa pela via sefardita aumentou 398,5% no Brasil neste ano. Os dados, enviados ao DN Brasil, são da base da Martins Castro, que já reúne mais de 100 mil pessoas.A maior parte dos interessados concentra-se em São Paulo (27,0%), seguido pelo Rio de Janeiro (9,7%) e por Minas Gerais (9,2%). O Ceará representa 6,0% no recorte estadual, enquanto o restante se distribui pelos demais estados do país.O crescimento não é exclusivo do Brasil. Segundo a empresa de advocacia, o aumento acompanha a tendência observada em outros países, como México, Colômbia, Israel e Estados Unidos, com índices que rondam os 365%.Ao mesmo tempo, a Martins Castro atribui essa alta ao fato de a Lei da Nacionalidade estar em processo de mudança no. “O aumento explosivo das solicitações em 2025 ocorre diante de propostas de endurecimento da Lei da Nacionalidade em Portugal”, afirma o comunicado.A legislação, aprovada recentemente pelo Parlamento, exclui totalmente os pedidos de nacionalidade pela via sefardita. Diversos movimentos foram feitos pelo veto ou envio ao Tribunal Constitucional (TC) devido a essa alteração.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!“A nacionalidade pela via sefardita não é apenas uma questão técnica; para muitas famílias representa a continuidade de um patrimônio cultural e afetivo”, destaca Isabel Comte, jurista da Martins Castro e uma das maiores especialistas em cidadania, com duas décadas de experiência na análise de pedidos no Ministério da Justiça.A Comunidade Israelita de Lisboa (CIL), responsável por certificar pedidos pela via sefardita, enviou ao Parlamento um parecer sobre a proposta durante a fase de apreciação. “É excessivo e até irrazoável o abrupto corte de legítimas expectativas de quem há anos procura obter e aguarda pelo seu certificado”, ressaltou a entidade. A sugestão foi de “uma transição ordenada que preserve expectativas legítimas de processos em curso”.Após o envio da legislação ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa, o Partido Socialista (PS) decidiu pedir ao TC uma análise preventiva de constitucionalidade. No entanto, o partido não aponta a exclusão da via sefardita como uma possível inconstitucionalidade. Ou seja, mesmo que os juízes considerem que a legislação viola a Constituição Portuguesa, esse ponto específico não deverá ser alterado.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Requerimentos do PS para análise da Lei da Nacionalidade já estão no Tribunal Constitucional.Descendentes de judeus sefarditas apelam a Marcelo para vetar lei que elimina esta via de nacionalidade