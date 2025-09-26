Roberta Miranda celebra 40 anos de carreira com shows em Portugal

Uma das vozes mais marcantes da música sertaneja brasileira, a artista Roberta Miranda vai realizar dois shows em Portugal no final de outubro. As apresentações celebram os 40 anos de carreira da cantora.O primeiro concerto será em Guimarães, no dia 25 de outubro. O Espaço Multiusos da cidade, que tem sido palco de vários eventos brasileiros, sediará o evento a partir das 21h.De acordo com os organizadores, o espetáculo terá “performances envolventes, arranjos surpreendentes e momentos intimistas, transformando cada canção em uma experiência única”. Os ingressos estão à venda online, com valores a partir de 40 euros.No dia seguinte, será a vez de Lisboa. Roberta Miranda estará no palco do Coliseu dos Recreios, que descreve o show como “uma apresentação marcante (...) celebrando seu retorno aos palcos portugueses”. O show está marcado para as 21h.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A apresentação na capital terá a participação especial da cantora portuguesa Bia Gaboz, “adicionando emoção e surpresas ao espetáculo”, consta na sinopse do evento. “Um concerto que combina história, talento e a voz inconfundível de Roberta Miranda, prometendo uma experiência memorável em Lisboa”, complementam. Os bilhetes custam a partir de 45 euros e estão à venda nos sites habituais.Com quatro décadas de carreira, Roberta Miranda, 68 anos, já ganhou diversos prêmios ao longo da trajetória artística. O mais recente foi no ano passado, quando foi eleita a melhor intérprete da música sertaneja no Prêmio da Música Brasileira (PMB).Recentemente, a artista foi homenageada na festa de Peão de Barretos e subiu ao palco com cantoras como Ana Castela - que também está com apresentações marcadas em Portugal no mês de outubro.Roberta Miranda tem sucessos atemporais, como Majestade, o Sabiá, Vá com Deus, Meu Dengo e São Tantas Coisas. Neste ano, Roberta Miranda gravou Cadê Você / Desejo de Amar com a artista Lauana Prado, que também realizou uma turnê em Portugal este ano.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Maiara e Maraísa estarão em turnê por Portugal.Ana Castela está de volta para dois shows em Portugal