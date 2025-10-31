DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Brazil Tech Days volta a Aveiro e anuncia chegada de 14 novas startups brasileiras

Evento reforça a cooperação tecnológica entre Brasil e Portugal e terá debates sobre inovação e liderança feminina no setor
A cidade de Aveiro volta a receber, entre os próximos dias 6 e 8 de novembro, o Brazil Tech Days, evento que se consolidou como uma das principais pontes tecnológicas entre o Brasil e Portugal. Em sua quarta edição, o encontro marca a chegada de 14 novas startups brasileiras ao programa de internacionalização do Porto Digital, ampliando a presença do ecossistema de inovação do Recife no mercado europeu.

Com uma programação que inclui painéis, debates estratégicos e apresentações de negócios, o Brazil Tech Days 2025 pretende discutir temas como negócios internacionais, oportunidades de investimento, inovação aplicada e liderança feminina em tecnologia.

Estão confirmadas as presenças de Alexandre Amorim, presidente do SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), que falará sobre tecnologia no setor público, e Mauricélia Montenegro, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, estado que mantém um programa voltado à internacionalização de empresas tecnológicas.

Entre os destaques desta edição está o painel “Mulheres Tech: os desafios dos dois lados do Atlântico”, que reunirá lideranças femininas do setor de tecnologia do Brasil e de Portugal. O evento contará ainda com representantes da Universidade de Aveiro, de hubs de inovação e de órgãos públicos dos dois países, reforçando o caráter colaborativo e internacional da iniciativa.

Criado em 2022 pelo Cais do Porto e pelo Porto Digital, o Brazil Tech Days consolidou Aveiro como um polo estratégico para o intercâmbio entre empreendedores brasileiros e portugueses. No ano passado, o evento marcou a inauguração da sede europeia do Porto Digital, em um espaço que tem funcionado como hub de negócios, encontros e integração para startups brasileiras que buscam expandir operações no continente.

O Brazil Tech Days 2025 acontece no Cais do Porto, localizado na Rua Manuel Firmino, 45, em Aveiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial do evento, disponível através deste link.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
