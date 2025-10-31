Brazil Tech Days volta a Aveiro e anuncia chegada de 14 novas startups brasileiras

A cidade de Aveiro volta a receber, entre os próximos dias 6 e 8 de novembro, o Brazil Tech Days, evento que se consolidou como uma das principais pontes tecnológicas entre o Brasil e Portugal. Em sua quarta edição, o encontro marca a chegada de 14 novas startups brasileiras ao programa de internacionalização do Porto Digital, ampliando a presença do ecossistema de inovação do Recife no mercado europeu.Com uma programação que inclui painéis, debates estratégicos e apresentações de negócios, o Brazil Tech Days 2025 pretende discutir temas como negócios internacionais, oportunidades de investimento, inovação aplicada e liderança feminina em tecnologia. Estão confirmadas as presenças de Alexandre Amorim, presidente do SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados), que falará sobre tecnologia no setor público, e Mauricélia Montenegro, secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, estado que mantém um programa voltado à internacionalização de empresas tecnológicas.Entre os destaques desta edição está o painel “Mulheres Tech: os desafios dos dois lados do Atlântico”, que reunirá lideranças femininas do setor de tecnologia do Brasil e de Portugal. O evento contará ainda com representantes da Universidade de Aveiro, de hubs de inovação e de órgãos públicos dos dois países, reforçando o caráter colaborativo e internacional da iniciativa.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Criado em 2022 pelo Cais do Porto e pelo Porto Digital, o Brazil Tech Days consolidou Aveiro como um polo estratégico para o intercâmbio entre empreendedores brasileiros e portugueses. No ano passado, o evento marcou a inauguração da sede europeia do Porto Digital, em um espaço que tem funcionado como hub de negócios, encontros e integração para startups brasileiras que buscam expandir operações no continente.O Brazil Tech Days 2025 acontece no Cais do Porto, localizado na Rua Manuel Firmino, 45, em Aveiro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial do evento, disponível através deste link.nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Brasileira reforça time do Porto Digital \nem Aveiro e quer trazer discussões sobre diversidade.Brazil Tech Days: Porto Digital Europa inaugura sede em Aveiro com casa cheia e festa