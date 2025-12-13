Brasileiro tenta recorde de volta ao mundo pelo Guinness, mas quase é barrado no aeroporto de Lisboa

Eduardo Guimarães, empresário cearense de 28 anos, desembarcou no aeroporto de Lisboa para dar início a sua viagem de volta ao mundo. O objetivo é visitar todos os países em tempo recorde e entrar para o Guinness Book, mas o sonho quase esbarrou no controle de migratório em Portugal. "Ele me olhou de canto e deu uma risadinha", conta ao DN Brasil ao relembrar a reação do agente de segurança quando mostrou os documentos.Portugal foi o país escolhido como marco inicial depois que Eduardo ponderou sobre outros destinos. "Cogitei entrar na Europa por três fronteiras. Portugal, Madri, ou até Paris, que dizem que é mais tranquilo. Mas, enfim, escolhi Portugal porque eu achei que fazia sentido", diz o empresário, que aproveitou a passagem de apenas dois dias por Lisboa para ver dois tios que vivem por cá."O agente me perguntou 'o que você vai fazer em Portugal?' Eu disse que era turismo. 'Vai ficar quantos dias?' Eu disse que seriam apenas dois. Ele não acreditou. Aí eu expliquei, disse que estava iniciando o projeto da viagem em tempo recorde, ele começou a rir, como se não tivesse levado a sério".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Nem mostrar o documento oficial de inscrição junto ao Guinness ajudou, conta Eduardo. "Mostrei a minha inscrição, ele disse que queria entender, aí começou a perguntar muita coisa. 'Você vai fazer a Europa toda? Vai terminar onde? Cadê todas as passagens emitidas? Todas as horas que você vai ficar?' Eu expliquei pra ele. 'Cara, não é assim que funciona. É por bloco de países. Eu só estou com a minha passagem comprada daqui pra Madri, de Madri para frente ainda estou decidindo. Fui explicando, ele relutante"..Para dar provas dos meios financeiros, Eduardo diz ter mostrado contas bancárias das suas empresas, inclusive uma criada especificamente para a viagem. "Ele perguntou se eu tinha conta em dinheiro? Abri a minha conta, mostrei a da viagem, o CNPJ, expliquei tudo certinho. A sorte é que a agente do guichê do lado estava escutando, acho que ela entende um pouco mais de internet, e começou a me ajudar", relembra o cearense, que já tinha até aberto o perfil que lançou no Instagram sobre a viagem para mostrar, como mais uma forma de provar que não iria permanecer no país."Acho que ele achou que eu queria muito emigrar para Portugal e que aí amarrei uma história muito bonita. Assim, ele fez a parte dele, foi o trabalho dele, não foi ignorância, mas ele realmente me apertou. A sorte acho que foi essa moça do lado. No final ele olhou, deu uma risada e disse 'bem-vindo a Portugal'".A viagemCom a entrada autorizada em Lisboa, no último dia 6, Eduardo começou oficialmente a sua contagem para o recorde. O objetivo é percorrer todos os países do mundo em 15 meses, ou cerca de 460 dias. O título atual é do americano Michael Zervos, que passou pelas 196 nações em 498 dias. "Foram sete meses planejando isso. Eu vendi algumas coisas, levantei um dinheiro inicial breve pra começar a viagem, que vai durar de quatro a seis meses no máximo do percurso. Estou confiando no meu planejamento, no meu potencial, de que o restante desse dinheiro da viagem eu vou ganhar com trabalho, através de monetização, publicidade, parcerias", explica o empresário.Ciente de que o mundo está cheio de conflitos, Eduardo pretende ir mapeando o cenário internacional a medida em que os dias forem passando. "Eu tenho que focar em blocos. Primeiramente, blocos de continente. Decidi iniciar na Europa daí para frente, eu vou planejando blocos dentro da Europa, de cinco a sete países. Mapeei o mundo todo, eu entendo que tem guerra civil, guerra armada, teve um terremoto no Japão agora. Só que é uma coisa que eu entendi, não adianta eu ficar olhando para os países que eu vou fazer daqui a um ano, tenho que olhar pro hoje", avalia Eduardo.E quando estiver diante de algum cenário difícil, o brasileiro garante que a segurança vai ser prioridade, além de lançar mão de estratégias para garantir que consegue mais um 'carimbo' na jornada rumo ao recorde."Jamais eu vou colocar a minha vida em risco por um recorde a qualquer custo. Só que, obviamente, existem estratégias. Por exemplo, você não precisa pisar na capital do país de fato. Eu preciso só romper uma fronteira, ter as testemunhas e cravar um GPS".De Portugal, Eduardo saiu para a Espanha, seguiu para Andorra e agora está na França. O próximo destino poderá ser a Bélgica ou a Holanda. "Minha família ficou em Fortaleza, acompanhando tudo, larguei amigos, minha empresa, larguei tudo, joguei tudo pro ar, e estou focado 100% nisso", diz o brasileiro, confiante..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Inspirado no Papai Noel brasileiro, Pai Natal Solidário dos CTT tem cartinhas de crianças para apadrinhamento.Portugal tem 20 mil retornos de imigrantes por fazer, diz o ministro Leitão Amaro