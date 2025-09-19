Brasileiro promove a maior Copa Master de Futebol Amador do mundo em Portugal

Um brasileiro está por trás de um dos maiores eventos esportivos voltados para atletas veteranos no mundo que, a partir do próximo dia 22 de setembro, acontece aqui em Portugal. Fundador e presidente da Associação de Futebol Internacional Amador (AFIA), o empresário Rogério Donato volta a trazer para a cidade litorânea de Cascais a oitava edição da Copa Master. “A oitava edição da Copa em Portugal promete ser um dos maiores eventos da história da entidade, pois contará com quatro países de três continentes, cinco hotéis completos, três estádios, além da abertura no Cassino do Estoril e a Festa dos Campeões, no Teatro da Escola de Hotelaria e Turismo”, destacou o empresário responsável pelo projeto.. Batizado de AFIA World Cup Portugal 2025, o torneio deve reunir mais de 1.500 pessoas, entre jogadores e familiares, com destaque para as 27 equipes brasileiras inscritas. No total, são 33 times distribuídos em cinco categorias etárias: Silver (45+), Gold (50+), Platinum (55+), Diamond (60+) e Sapphire (65+). Além do Brasil, participam formações de Portugal, Estados Unidos e Uruguai.As partidas da fase classificatória serão disputadas no Estádio do Dramático e no Estádio da Torre, em Cascais, enquanto as finais acontecem no Estádio Municipal de Rio Maior, estrutura de referência no esporte português - história que já foi contada aqui no DN Brasil. Ao todo, serão 40 jogos ao longo da semana, com cada equipe jogando duas vezes na fase de grupos. Os dois melhores de cada chave avançam para as decisões, que terão ainda o apoio do VAR em todas as partidas.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A competição terá arbitragem internacional, incluindo o brasileiro como Guilherme Ceretta, ex-árbitro da CBF e da Major League Soccer, além do colombiano Heiberth Calvo, da FIFA, o português Bruno Paixão, ex-Primeira Liga, e o alemão Blerim Berisha. As transmissões serão feitas no YouTube, no canal AFIA Soccer, com narração e comentários de Hugo Botelho (ESPN Brasil), Edmar Ferreira “Pimba” (Gazeta), Michell Santana (FIFA+) e José Carlos Keiber (Novo Hamburgo).A cerimônia de abertura está marcada para 22 de setembro, próxima segunda-feira, às 13h, no Estádio do Dramático, e o encerramento será no dia 27, em Rio Maior, com a Festa dos Campeões. Além dos troféus coletivos, haverá prêmios individuais, como melhor jogador, melhor goleiro, artilheiro, gol mais bonito e defesa mais bonita. O troféu Bola de Ouro também será entregue em cada categoria.Com 36 anos de história e quase cem eventos realizados em dez países, a AFIA tem se consolidado como uma das principais entidades de futebol master no mundo. Brasil, Espanha, Chile, Argentina, Paraguai, República Dominicana, México, Aruba e Panamá também já sediaram o evento que, em Portugal, também passou, além de Cascais (2023), por Algarve, Tróia, Porto e Lisboa..Donato destaca que, na cidade-sede deste ano, a participação das equipes portuguesas dobrou em relação a edição de 2023. “Acredito que teremos o apoio maciço da comunidade e do concelho de Cascais, que já aderiram à nossa missão de integrar povos e países através da paixão pelo futebol e pelas viagens a lugares turísticos e paradisíacos”, concluiu o brasileiro.nuno.tibirica@dn.pt.Brasil, Portugal, EUA: academia em Rio Maior cria rota internacional para jovens atletas brasileiros