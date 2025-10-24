Bloco brasileiro Bué Tolo faz show neste domingo com participação de Nega Jaci

O bloco de Carnaval formado por brasileiros, Bué Tolo, retorna a Lisboa neste domingo (26) para mais uma tarde de música e celebração no Village Underground, na região de Alcântara. O evento marca o primeiro dia após o horário de verão e promete o repertório variado que já conquistou o público carnavalesco. “A ideia é a gente fazer dois sets, com muita música boa e animação, aquele repertório pra lá de conhecido que a galera já curte, que vai do pop, rock, samba, xotes, coco, bastante ritmo brasileiro e canções internacionais também”, declarou Leonardo Mesquita, fundador do bloco.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!O show contará com a participação especial da cantora e compositora baiana residente em Lisboa, Nega Jaci. A performance incluirá também a estreia dos alunos do Workshop de Percussão do Bué Tolo, criado em abril de 2024, que vão subir ao palco no segundo set. O curso, realizado semanalmente no Boteco da Dri, ainda tem vagas abertas e faz parte da preparação do grupo para o Carnaval.Inspirado nos blocos típicos do Rio de Janeiro, o Bué Tolo já realizou seis carnavais no Cais do Sodré e participou de festivais como o Rock in Rio Lisboa (2022), Mar Me Quer (Algarve, 2022), Festival de Tires (2024) e O Sol da Caparica (2024). O evento acontece deste domingo está marcado para acontecer das 15h às 22h, no Village Underground (Av. da Índia, 52, Alcântara, Lisboa). Os ingressos custam €5 antecipadamente e €7 na porta. As entradas podem ser adquiridas neste link. .O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..O que há de bom. Fim de semana em Lisboa tem música, teatro e humor com sotaque brasileiro.Criolo: “Espero que um dia imigrante seja apenas o adjetivo de alguém de outro território, não alguém menor”