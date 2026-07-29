O Bloco de Esquerda (BE) questionou o Governo sobre o impacto das ações judiciais contra a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) na Justiça administrativa. O DN/DN Brasil teve acesso a um documento enviado ao Ministério da Justiça em que o partido cobra explicações, na sequência de uma reportagem sobre o tema publicada por este jornal.O BE afirma que o contencioso envolvendo a agência se tornou "o principal fator de pressão" sobre os tribunais administrativos e fiscais. Segundo o documento, que cita dados divulgados pelo DN, há atualmente 124.316 processos pendentes contra a AIMA, enquanto todas as demais matérias distribuídas pelas 14 seções da jurisdição administrativa somam 6.611 processos, de acordo com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF).Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsAppNo requerimento, o partido questiona se o Governo "subscreve a apreciação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais segundo a qual a degradação dos indicadores da justiça administrativa, incluindo o tempo médio de decisão de 861 dias e a taxa de resolução de 48 por cento apurados pela Comissão Europeia, resulta do passivo transferido para os tribunais pela atuação da AIMA e não de qualquer perda de capacidade da jurisdição".Os deputados também perguntam qual é o calendário previsto para a entrada em vigor da redistribuição dos processos contra a AIMA por tribunais de todo o país. Além disso, querem saber quais medidas serão adotadas para evitar que a desconcentração "alargue o problema à jurisdição administrativa de todo o território".O BE também pede explicações sobre o que levou o Governo a propor essa medida, semelhante a um projeto de lei rejeitado com os votos dos partidos que sustentam o Executivo. A votação ocorreu em fevereiro.Por fim, questiona quais mecanismos serão criados para garantir que a AIMA comunique aos tribunais quando um processo já tiver sido decidido, evitando que ações judiciais continuem tramitando. Essa falha já foi apontada repetidamente pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF).amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Tribunal administrativo atribui aos processos AIMA a piora em indicadores da justiça.Governo vai distribuir processos contra a AIMA para tribunais de todo o país