A fauna brasileira ganhou quatro novos representantes na promoção do turismo internacional. A arara-azul, a onça-pintada, o peixe-boi-marinho e o muriqui-do-norte foram escolhidos como embaixadores do "Pulsar Brasis", programa lançado pela Embratur para divulgar a biodiversidade do país e atrair visitantes interessados em experiências de contato com a natureza."O Brasil acaba de ganhar quatro novos embaixadores internacionais. A arara-azul, a onça-pintada, o peixe-boi-marinho e o muriqui-do-norte vão nos ajudar a mostrar ao mundo uma das maiores riquezas do nosso país: a biodiversidade", afirma Bruno Reis, presidente da Embratur.Segundo a entidade, o turismo de observação da vida silvestre poderá movimentar US$ 286,9 bilhões em todo o mundo até 2030. O Brasil, que concentra cerca de 20% da biodiversidade do planeta, pretende ampliar sua presença nesse segmento e transformar a riqueza natural em experiências turísticas.A iniciativa pretende aproximar turistas estrangeiros de projetos de conservação ambiental. O objetivo é associar a observação responsável de animais ao apoio à pesquisa científica e à proteção de espécies ameaçadas de extinção.A proposta do "Pulsar Brasis" é permitir que os visitantes participem, de diferentes formas, dos esforços de conservação da fauna brasileira. Entre as possibilidades estão atividades de observação responsável, iniciativas de ciência cidadã e apoio a projetos ambientais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Uma fotografia de uma onça-pintada feita durante uma viagem, por exemplo, pode ajudar pesquisadores a identificar e acompanhar o animal. Já a adoção simbólica de um peixe-boi-marinho pode contribuir para financiar projetos de conservação. As visitas também permitem conhecer o trabalho de cientistas e comunidades que atuam na proteção dos biomas brasileiros.Quatro espécies, quatro projetos de conservaçãoO programa reúne quatro instituições que desenvolvem trabalhos de pesquisa e proteção das espécies escolhidas. No Pantanal, o Instituto Arara Azul atua há 37 anos na conservação da arara-azul. A instituição procura aproximar o público da biodiversidade por meio do turismo responsável, como destaca a diretora executiva, Eliza Mense.Também no Pantanal, o Pantanal Jaguar Institute (Jaguar ID) monitora onças-pintadas desde 2013. O trabalho utiliza a identificação fotográfica e a participação de cidadãos para acompanhar os animais. Fotografias feitas por visitantes podem fornecer informações sobre a localização, os deslocamentos e a sobrevivência dos felinos.Na costa brasileira, a Fundação Mamíferos Aquáticos desenvolve ações de proteção do peixe-boi-marinho. Com mais de três décadas de atuação, a instituição já atendeu 17 mil animais. Para a coordenadora técnica, Elaine Knupp de Brito, o turismo responsável também pode gerar renda para famílias das comunidades locais.Já na Mata Atlântica, o Muriqui Instituto de Biodiversidade trabalha na proteção do muriqui-do-norte. O animal é considerado o maior primata das Américas e uma espécie criticamente ameaçada de extinção.O Pulsar Brasis prevê campanhas internacionais de divulgação, produção de conteúdos audiovisuais e capacitação de operadores e agentes de viagens. A estratégia também envolve a Associação Nacional de Observação de Vida Silvestre (TOVS), com o objetivo de ampliar a comercialização de experiências de turismo de natureza nos mercados internacionais. O programa integra as ações dos 60 anos da Embratur e está alinhado ao Plano Brasis, estratégia de promoção internacional do turismo brasileiro.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Gastos de turistas estrangeiros no Brasil sobem 11% e somam R$ 25 bi.Estande do Brasil é eleito o mais bonito da feira do turismo de Lisboa