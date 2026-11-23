Durante séculos, as mulheres foram ensinadas a não ambicionar demais, a colocar as necessidades dos outros à frente das próprias e a conciliar carreira, maternidade e vida doméstica como se fosse possível dar conta de tudo. Para a jornalista Ana Paula Padrão, essa construção social ajuda a explicar por que tantas mulheres vivem hoje uma rotina de exaustão e por que o mundo continua pouco preparado para elas."Temos a angústia de termos sido socializadas para a modéstia e não para a ambição, como se isso fosse um traço genético, e não é. E nós crescemos ambicionando coisas e sentindo muita culpa por essa ambição, porque fomos socializadas para não ser ambiciosas", afirma a jornalista, em entrevista ao DN Brasil, em Lisboa.Ana Paula é uma das jornalistas mais premiadas e admiradas do Brasil, com uma longa carreira no telejornalismo brasileiro. A brasileira está em Portugal esta semana, onde tem casa e passa alguns meses do ano. No país, participou de um evento da Câmara de Comércio Luso-Brasileira, no qual palestrou justamente sobre como o mundo está preparado para as mulheres.Investigando o tema há anos, a jornalista aponta exemplos práticos dessa desigualdade: o cinto de segurança, os protocolos para a suspeita de AVC e os padrões de climatização em locais públicos. "Fomos para o mundo profissional, chegamos a lugares impensáveis nos anos 50, num mundo que nem nos considera, nem considera os nossos dados. Para que tenhamos uma sociedade saudável daqui a 50 anos, eu acho bom que comecemos a pensar nisso", destaca.Desde que deixou o telejornalismo, a questão feminina passou a ocupar um lugar central na carreira de Ana Paula Padrão, hoje com 61 anos. Além de identificar os problemas, ela também defende caminhos para enfrentá-los.Um deles é ampliar o diálogo com os homens. "Precisamos conversar com eles para que eles compreendam que eles só trabalham porque alguém lá fora, uma imensa rede de mulheres, garante que a casa, os filhos, tudo isso vai estar estável. Só que daqui a pouco não vai mais", pontua.Assista a entrevista completa abaixo:.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Empresária ribeirinha aposta no cacau para mudar a vida de mulheres no interior do Pará.Cecília Malan lança livro em Lisboa. "Não me sinto amputada do meu país, me sinto muito conectada"