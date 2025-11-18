Aline Abbadia apresenta "Músicas Negras do Brasil" na sexta-feira em Lisboa

Na sexta-feira, 21 de novembro, o icônico Coliseu dos Recreios será todo do Brasil. Logo após o show da cantora Alcione, será apresentado o concerto Músicas Negras do Brasil, conduzido pela artista brasileira Aline Abbadia.O evento celebra o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Segundo a sinopse, trata-se de "um projeto inédito, criado para enaltecer, valorizar e celebrar a força da música negra brasileira, sua história e sua influência na cultura nacional".O espetáculo promete um "mergulho na essência da Black Music brasileira", trazendo releituras emocionantes e versões especiais de clássicos que marcaram gerações. O repertório contará com músicas de grandes nomes da música negra do país, como Liniker, Ed Motta, Os Garotinhos, IZA, Ludmilla, Elza Soares, Tim Maia, Negra Li e The Black. De acordo com os organizadores, são artistas que "contribuíram para a construção de uma identidade musical plural, potente e enraizada na cultura preta do Brasil".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!A intérprete também aproveitará a ocasião para lançar seu novo single, Vou Me Amar Pra Não Mais Me Perder, "uma canção autoral que fala sobre resiliência, amor-próprio e reencontro consigo mesma". A música "traduz não apenas a trajetória pessoal da artista, mas também a luta coletiva de tantas mulheres que buscam se afirmar e se amar em meio às dores e desafios da vida".Aline Abbadia iniciou a carreira em São Paulo e atualmente vive em Portugal com a filha. No país, vem expandindo sua atuação artística, com trabalhos que transitam pelo afrobeat, pop, soul, black music, entre outros estilos, criando uma sonoridade afro-cosmopolita. Os ingressos para o show de sexta-feira podem ser adquiridos aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Alcione volta a Portugal para apresentações no segundo semestre\n\n.“Sem medo”, exposição 'Complexo Brasil' quer ser diálogo entre brasileiros e portugueses