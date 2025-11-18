DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Apresentação será no Coliseu dos Recreios.
Apresentação será no Coliseu dos Recreios.Foto: DR
DN Brasil

Aline Abbadia apresenta "Músicas Negras do Brasil" na sexta-feira em Lisboa

Show será realizado logo após a apresentação da cantora Alcione, no Coliseu dos Recreios e marca o Dia Internacional da Consciência Negra.
Publicado a

Na sexta-feira, 21 de novembro, o icônico Coliseu dos Recreios será todo do Brasil. Logo após o show da cantora Alcione, será apresentado o concerto Músicas Negras do Brasil, conduzido pela artista brasileira Aline Abbadia.

O evento celebra o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. Segundo a sinopse, trata-se de "um projeto inédito, criado para enaltecer, valorizar e celebrar a força da música negra brasileira, sua história e sua influência na cultura nacional".

O espetáculo promete um "mergulho na essência da Black Music brasileira", trazendo releituras emocionantes e versões especiais de clássicos que marcaram gerações. O repertório contará com músicas de grandes nomes da música negra do país, como Liniker, Ed Motta, Os Garotinhos, IZA, Ludmilla, Elza Soares, Tim Maia, Negra Li e The Black. De acordo com os organizadores, são artistas que "contribuíram para a construção de uma identidade musical plural, potente e enraizada na cultura preta do Brasil".

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

A intérprete também aproveitará a ocasião para lançar seu novo single, Vou Me Amar Pra Não Mais Me Perder, "uma canção autoral que fala sobre resiliência, amor-próprio e reencontro consigo mesma". A música "traduz não apenas a trajetória pessoal da artista, mas também a luta coletiva de tantas mulheres que buscam se afirmar e se amar em meio às dores e desafios da vida".

Aline Abbadia iniciou a carreira em São Paulo e atualmente vive em Portugal com a filha. No país, vem expandindo sua atuação artística, com trabalhos que transitam pelo afrobeat, pop, soul, black music, entre outros estilos, criando uma sonoridade afro-cosmopolita. Os ingressos para o show de sexta-feira podem ser adquiridos aqui.

amanda.lima@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Apresentação será no Coliseu dos Recreios.
Alcione volta a Portugal para apresentações no segundo semestre
Apresentação será no Coliseu dos Recreios.
“Sem medo”, exposição 'Complexo Brasil' quer ser diálogo entre brasileiros e portugueses
Música
Cultura
cultura brasileira
Diário de Notícias
www.dn.pt