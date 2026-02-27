AIMA recebe prêmio de Transformação Digital em meio a críticas de falhas e falta de respostas

A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) recebeu o “Prêmio Transformação Digital 2025”, na categoria “Eficácia/Eficiência das Organizações”. A informação foi divulgada nas redes sociais da agência, que é frequentemente criticada por imigrantes pela dificuldade de comunicação e pela falta de sistemas informatizados eficientes, com erros persistentes nos portais.De acordo com a AIMA, a premiação foi concedida ao projeto “CLARA”, que significa Classificação Automática de Mensagens da AIMA. Até então, a agência não havia divulgado a existência desse software. Segundo o mesmo comunicado, o novo sistema ainda está em fase de implementação.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!“Este projeto, baseado em Inteligência Artificial, está em implementação e vai transformar a forma como a Agência gerencia milhares de e-mails diários, eliminando duplicidades, automatizando respostas e melhorando a eficiência na interação com cidadãos e entidades”, explica a agência. A entidade ainda destaca que “esta distinção reforça o compromisso da AIMA com uma Administração Pública mais moderna, ágil e próxima das pessoas”.As críticas aos sistemas da AIMA não são novas nem isoladas. A agência é um dos órgãos com mais reclamações formais no Portal da Queixa. Em 2025, de acordo com a análise das situações relatadas pelos imigrantes, problemas administrativos e técnicos correspondem a 41,53% das queixas. Entre eles estão erros processuais, falhas em sistemas de informática, problemas nos sites e na documentação.Essa é a categoria considerada mais crítica e abrangente, por afetar diretamente a regularização e a permanência legal de milhares de cidadãos em Portugal. Os problemas também são apontados nos relatórios da Provedoria de Justiça.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..AIMA: dois anos à procura de um rumo e de como comunicar com os imigrantes.Comprovativos da AIMA sem eficácia no apoio a imigrantes