Aviso sobre cartão devolvido é enviado por e-mail.Foto: Gerardo Santos
AIMA realiza melhorias nas plataformas online e começa convocação de entrega de cartões devolvidos

Novidades foram anunciadas pela agência no Instagram.
A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) começou a notificar imigrantes para a retirada dos cartões devolvidos pelos Correios (CTT). O aviso é enviado por e-mail, de acordo com nota da agência publicada no Instagram nesta quarta-feira, 21 de janeiro.

Como o DN Brasil havia antecipado, com o fim da estrutura de missão, a retirada dos documentos será feita em um balcão da AIMA. Na comunicação que começou a ser enviada, é indicado o local onde a pessoa deve buscar o documento. Uma informação importante é que apenas o titular pode fazer a retirada, ou uma pessoa que tenha autorização oficial (procuração) para representá-lo.

A orientação é que quem está aguardando o documento verifique também a caixa de spam do e-mail. O DN Brasil sabe que, quando o mutirão em Lisboa encerrou as atividades, estavam mais de dois mil cartões para entrega.

Outra recomendação é que os imigrantes mantenham sempre os dados atualizados em todos os órgãos públicos. “Os cidadãos estrangeiros residentes em território nacional devem manter suas moradas e contatos atualizados nas várias entidades públicas com as quais se relacionam, nomeadamente a AIMA, a Segurança Social e a Autoridade Tributária. Ao fazê-lo, contribuem para simplificar e agilizar os processos administrativos em curso nessas entidades”, orienta a agência.

Mudanças no portal

A AIMA também anunciou uma nova ferramenta para a geração da guia de pagamento, a DUC. Desde o ano passado, alguns imigrantes não conseguem gerar o documento e dar andamento ao processo. As mudanças realizadas no site têm o objetivo de resolver esse problema.

“Uma vez concluídas, será possível aos requerentes que estejam nessa condição gerar novamente o DUC, na sua área pessoal, em https://services.aima.gov.pt/SAPA/login.php (ou services.aima.gov.pt > opção ‘Manifestações de Interesse (SAPA)’ > ‘Portal SAPA’)”, consta na publicação do Instagram.

Outra mudança ocorreu no portal de renovações, que agora permite a criação de uma conta com e-mail associado. Esse recurso vai permitir, por exemplo, a utilização de um novo e-mail, caso a pessoa tenha perdido o acesso ao utilizado anteriormente.

O primeiro passo é entrar no portal e clicar em “criar conta”. Depois, é necessário incluir os seguintes dados: “novo e-mail à sua escolha, número do Título de Residência (TR), NIF e data de nascimento”.

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
