AIMA realiza melhorias nas plataformas online e começa convocação de entrega de cartões devolvidos

A Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) começou a notificar imigrantes para a retirada dos cartões devolvidos pelos Correios (CTT). O aviso é enviado por e-mail, de acordo com nota da agência publicada no Instagram nesta quarta-feira, 21 de janeiro.Como o DN Brasil havia antecipado, com o fim da estrutura de missão, a retirada dos documentos será feita em um balcão da AIMA. Na comunicação que começou a ser enviada, é indicado o local onde a pessoa deve buscar o documento. Uma informação importante é que apenas o titular pode fazer a retirada, ou uma pessoa que tenha autorização oficial (procuração) para representá-lo.A orientação é que quem está aguardando o documento verifique também a caixa de spam do e-mail. O DN Brasil sabe que, quando o mutirão em Lisboa encerrou as atividades, estavam mais de dois mil cartões para entrega.Outra recomendação é que os imigrantes mantenham sempre os dados atualizados em todos os órgãos públicos. “Os cidadãos estrangeiros residentes em território nacional devem manter suas moradas e contatos atualizados nas várias entidades públicas com as quais se relacionam, nomeadamente a AIMA, a Segurança Social e a Autoridade Tributária. Ao fazê-lo, contribuem para simplificar e agilizar os processos administrativos em curso nessas entidades”, orienta a agência.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Mudanças no portalA AIMA também anunciou uma nova ferramenta para a geração da guia de pagamento, a DUC. Desde o ano passado, alguns imigrantes não conseguem gerar o documento e dar andamento ao processo. As mudanças realizadas no site têm o objetivo de resolver esse problema.“Uma vez concluídas, será possível aos requerentes que estejam nessa condição gerar novamente o DUC, na sua área pessoal, em https://services.aima.gov.pt/SAPA/login.php (ou services.aima.gov.pt > opção ‘Manifestações de Interesse (SAPA)’ > ‘Portal SAPA’)”, consta na publicação do Instagram.Outra mudança ocorreu no portal de renovações, que agora permite a criação de uma conta com e-mail associado. Esse recurso vai permitir, por exemplo, a utilização de um novo e-mail, caso a pessoa tenha perdido o acesso ao utilizado anteriormente.O primeiro passo é entrar no portal e clicar em “criar conta”. Depois, é necessário incluir os seguintes dados: “novo e-mail à sua escolha, número do Título de Residência (TR), NIF e data de nascimento”.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Tribunal abre 50 vagas em concurso extraordinário para tratar mais de 124 mil de processos contra a AIMA.AIMA lança "comprovativo de deferimento" para tentar amenizar demora na entrega dos títulos de residência