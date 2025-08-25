AIMA promove curso gratuito sobre como abrir um negócio em Portugal

Estão abertas as inscrições para um curso gratuito da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA), que vai ensinar sobre como criar um negócio em Portugal. As aulas serão online e realizadas a partir de 15 de setembro.O nome do curso é “Apoio à Criação de Negócios”. Segundo a AIMA, a iniciativa "visa a orientação e estruturação de uma ideia de negócio do participante e o desenvolvimento de competências empreendedoras". A formação será composta por dez sessões coletivas e oito sessões individuais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Ao final do curso, cada participante poderá receber dois documentos: um certificado de frequência, que atesta a presença (cumulativa) em, pelo menos, sete sessões coletivas e duas sessões individuais. O outro é uma carta de recomendação, "que atesta a maturidade da ideia de negócio, na perspetiva do formador em que o projeto de negócio em causa reúne condições para poder vir a ser um negócio viável, sendo recomendado o seu desenvolvimento com vista à sua implementação".As inscrições devem ser realizadas neste link. Na sequência do pedido, a pessoa inscrita vai receber um e-mail com orientações para efetivar a participação. Mais informações podem ser obtidas através de empreendedorismo@aima.gov.pt.Além deste curso, a AIMA já realizou outras iniciativas que apoiam o empreendedorismo imigrante, como feira de negócios e webinars com temas variados. Os anúncios são realizados na página oficial da AIMA..amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.