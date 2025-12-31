Aeroporto de Lisboa. Companhias do Brasil orientam clientes, Azul confirma impacto "pontual" na operação

O controle migratório no aeroporto de Lisboa tem sido alvo de muitas reclamações nos últimos dias. Os registros de passageiros que esperam entre seis e oito horas para passar pelos agentes de segurança multiplicam-se, ao passo em que as primeiras conclusões da avaliação de técnicos da Comissão Europeia, que estiveram de surpresa no local, apontam para “deficiências graves” na execução dos procedimentos, conforme acompanha o DN.Enquanto o problema não é resolvido, empresas aéreas brasileiras orientam os clientes sobre a situação. Em resposta ao DN Brasil, a Azul confirmou que "eventuais impactos na operação da companhia ocorrem de forma pontual, em função do atraso de clientes retidos no controle de passaportes" e que "tem adotado medidas preventivas para reduzir impactos" aos passageiros.A empresa dediciu alterar o modo de funcionamento dos balcões físicos de check-in no aeroporto. "A Azul vem comunicando aos clientes que passou a encerrar o check-in nos voos no aeroporto de Lisboa com maior antecedência - 1h30 antes do embarque - para que tenham tempo adequado para cumprir os procedimentos exigidos. Essas informações sobre o prazo para o encerramento do check-in também estão sendo enviadas aos clientes por meio de notificações por e-mail, SMS e WhatsApp e eles também podem acompanhar suas reservas no site www.voeazul.com.br ou aplicativo da empresa", afirmou.Além disso, a companhia tem orientado os passageiros para que sigam "diretamente para o portão de embarque, considerando a possibilidade de atraso em razão do tempo que podem levar no controle de passaportes. Também são alertados sobre a atenção aos horários, quando passam pelo free shop do aeroporto, que fica antes da imigração"..Comissão Europeia identificou “deficiências graves” no controlo de segurança e impôs medidas a Portugal.A LATAM também confirmou ao DN Brasil que "acompanha atentamente a situação operacional" no aeroporto de Lisboa. "Os controles de passaportes e imigração são de responsabilidade das autoridades locais, não estando sob a gestão direta das companhias aéreas. Ainda assim, mantemos comunicação permanente com os operadores aeroportuários para minimizar eventuais impactos na experiência dos passageiros", disse a empresa.Os clientes tem sido orientados para que "cheguem ao aeroporto com antecedência suficiente, tenham a documentação de viagem válida e acompanhem as informações oficiais das autoridades e do aeroporto".Já a companhia aérea portuguesa TAP, que recentemente celebrou o recorde histórico de mais de dois milhões de passageiros transportados do Brasil - além de anunciar mais rotas diretas entre os dois países - mantém um alerta permanente sobre a situação no seu site. "O tempo de controle de fronteiras do Aeroporto de Lisboa pode exceder o habitual, devido ao novo sistema de gestão de fronteiras EES. Por favor, dirija-se ao controlo de passaportes com antecedência antes da partida do seu voo..Aeroporto de Lisboa. Governo manda GNR reforçar a PSP e suspende por três meses novo sistema informático EES.O caos no aeroporto fez com que o Governo português determinasse o reforço da equipe responsável pela operação. A execução do controle migratório é de responsabilidade dos agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que passam a ter o auxílio de militares da Guarda Nacional Republicana (GNR).Além disso, o Governo também admitiu que os problemas têm "relação com a evolução do novo sistema Entry Exit System (EES) da União Europeia”, o sistema europeu de controle, que já é utilizado em outros países e entrou em vigor em Portugal há pouco mais de dois meses. Este método de segurança acaba com a necessidade de carimbo nos passaportes dos estrangeiros que chegam ao Espaço Schengen, a área em comum entre os membros do bloco, já que recolhe dados biométricos.No entanto, a operação portuguesa tem sido alvo de queixas desde o início. Com a situação atual, o Governo também determinou a "suspensão imediata por três meses da aplicação do sistema informático EES e aumento em cerca de 30% da capacidade de equipamentos eletrônicos e físicos de controle das fronteiras externas".caroline.ribeiro@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..ANA Aeroportos não explica longas filas. PSP diz que está em “capacidade máxima”.Fila na imigração do Aeroporto de Lisboa ultrapassa sete horas