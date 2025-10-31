"Acorda pra vida!" Márcia Sensitiva confirma shows em Portugal

“Acorda para a vida!”, “Para de ser doida!”, “Voa, cara, voa!” — as frases que se eternizaram na voz de Márcia Sensitiva poderão ser ouvidas e assistidas ao vivo em Lisboa no próximo ano. A astróloga e palestrante fará sua estreia em Portugal em março de 2026.Em Lisboa, a apresentação acontecerá na Aula Magna, no dia 6 de março de 2026, às 21h. Em Braga, o show será no Fórum Braga, no dia 8 de março, às 17h. O espetáculo promete ser “cheio de humor, revelações astrológicas e aquelas broncas do bem que todo mundo adora”.Márcia Sensitiva, nome artístico de Márcia Fernandes, é médium, astróloga e palestrante brasileira, conhecida por suas previsões espirituais e frases marcantes como “Acorda para a vida!”. Com presença na TV, rádio e redes sociais, ela realiza atendimentos, palestras e é autora de livros sobre espiritualidade e astrologia..Além dos ingressos normais, estão à venda entradas VIP, que darão direito a uma pergunta para Márcia. E a resposta será em áudio, além de uma foto individual e participar de sorteios de livros autografados e mapas astrológicos. Márcia Sensitiva, é médium e astróloga e uma figura conhecida nas redes sociais. Para quem tem um pouco mais de idade, também lembra da brasileira em programas de televisão e rádio, com previsões astrológicas e análises de locais mal assombrados.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Peça com Antônio Fagundes e Cristiana Torloni estreia em Lisboa e fica em cartaz em Portugal até dezembro.Novo projeto brasileiro 'Dominguinho' faz turnê internacional e passa por Lisboa e Porto