4º Prêmio FIBE abre inscrições para trabalhos acadêmicos que valorizam relações entre Brasil e Portugal

Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Prêmio FIBE, que destaca as melhores produções acadêmicas sobre as relações entre Brasil e Portugal. A participação, que é gratuita, está disponível até o dia 30 de setembro, e o resultado será conhecido em 15 de novembro.O FIBE – Fórum de Integração Brasil Europa vê a premiação como já consolidada, de acordo com comunicado enviado ao DN Brasil. "O FIBE lança agora a quarta edição do seu prêmio anual, mais uma vez reforçando o valor global e individual destinado aos premiados, sinal da crescente importância que atribuímos a pesquisas de qualidade", explica Vitaliano Canas, presidente do FIBE e do júri da premiação.Por meio desta premiação, o FIBE quer "incentivar o talento de pesquisadores que contribuam, com pesquisas de impacto e rigor acadêmico, para a integração entre Brasil e Europa". O total da premiação é de seis mil euros.As categorias são as mesmas do ano passado: Ciências Sociais – com as subcategorias de Administração Pública, Ciência Política e Economia – e Direito. A distinção especial Imigração com Integração, em parceria com o DN Brasil, também continua nesta edição. O edital pode ser acessado aqui.A coordenadora-geral do prêmio e professora-doutora da Fundação Getulio Vargas (FGV), Hadassah Santana, explica a importância da iniciativa. "É uma distinção que projeta pesquisadores ao ampliar as redes internacionais de cooperação, por meio da integração entre a academia e os formuladores de políticas públicas, tanto no Brasil quanto na Europa. Assim, procuramos contribuir para a construção de soluções mais eficientes e sustentáveis, alinhando as pesquisas premiadas aos desafios contemporâneos da governança pública nos dois continentes", ressalta a acadêmica.Para concorrer, é necessário que as dissertações e teses inscritas sejam inéditas e tenham sido aprovadas em qualquer instituição de ensino superior nos últimos 24 meses. Os trabalhos podem ser apresentados em português, inglês ou espanhol. Recorde aqui quem venceu a edição de 2025.