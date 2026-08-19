São brasileiras as duas vítimas da queda de uma grua esta manhã, 19 de agosto, em Sintra. Charles Evangelista dos Santos e Irídio Gomes da Silva morreram enquanto trabalhavam na pintura de um prédio em Queluz logo no início da manhã, às 8:00.Segundo apurou o DN/DN Brasil, os trabalhadores possuem familiares em Portugal, que já foram informados da tragédia. Foi acionada assistência psicológica para apoio.Os profissionais pintavam a parte de trás do edifício quando a grua em que estavam caiu de uma altura de sete andares. De acordo com o município, a obra não tinha a devida licença necessária para o trabalho.“As infrações detetadas, e no âmbito das nossas competências, vão originar autos que vão ser enviados ao Ministério Público para complementar o processo das autoridades. A Câmara de Sintra vai atuar. Este tipo de situação tem regras e são para ser respeitadas”, afirmou o presidente do município, Marco Almeida, numa declaração enviada à agência Lusa.Segundo fonte do gabinete do presidente da autarquia, a obra não possui “licença para ocupação da via pública”, faltou a “comunicação à Câmara Municipal de Sintra para início dos trabalhos” e houve “violação dos deveres dos intervenientes na execução da obra”.“Nós pedimos à ACT [Autoridade para as Condições do Trabalho] para se deslocar ao local, porque isto tem a ver com condições de trabalho também. Portanto, há técnicos da ACT a caminho do local”, referiu Marco Almeida.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.\r\n.Dois mortos em queda de grua em Belas, Sintra. Obra sem licença e Câmara de Sintra participa caso ao MP