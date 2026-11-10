As lojas da Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA) estarão fechadas nesta quarta-feira, 11 de novembro, em todo o país. O anúncio foi feito nas redes sociais, após o Governo português decretar situação de alerta devido à tempestade Charles.A AIMA informa que os agendamentos serão reagendados. "Os atendimentos previstos para esta data serão reagendados pela AIMA com a brevidade possível. Os requerentes receberão o novo agendamento por e-mail e não precisam de apresentar um novo pedido", destaca a agência.Além da AIMA, a Casa do Brasil de Lisboa e o Consulado-Geral do Brasil em Lisboa também não terão atendimento ao público. Assim como no caso dos agendamentos da agência, cidadãos e cidadãs que tinham atendimento marcado no consulado serão informados sobre uma nova data."O Consulado funcionará em regime de plantão, exclusivamente para situações consulares urgentes (casos de hospitalização, óbito e detenção). Os consulentes que estavam com agendamento para o dia 11/11 receberão e-mail informando sobre nova data e hora de atendimento", destaca o consulado, em comunicado.As entidades seguem a recomendação do Governo diante da previsão de agravamento das condições climáticas. Estão previstos ventos que podem alcançar os 120 quilômetros por hora, principalmente na região de Lisboa.Siga o live blog do DN sobre o assunto:.Governo decreta situação de alerta. Lisboa encerra túneis a partir da meia-noite e fecha parques e jardins.O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Mau tempo: Saiba como se preparar para o impacto