Tem um trabalho acadêmico sobre as relações Brasil-Portugal? Inscrições para o Prêmio FIBE acabam este mês

Falta pouco mais de um mês para o fim das inscrições ao Prêmio FIBE, que premia dissertações e teses que dialogam sobre as relações entre Brasil e Portugal. O prazo termina no dia 30 de setembro e a inscrição é gratuita. Os prêmios incluem valores em dinheiro e publicação de um livro.A divulgação dos resultados está prevista para o dia 15 de novembro. Esta é a terceira edição da iniciativa, promovida pelo Fórum de Integração Brasil - Europa (FIBE).Uma das novidades é a inclusão da categoria imigração, em parceria com o DN Brasil. "O tema é incontornável. Queremos conhecer, reconhecer e divulgar pesquisas que abordem questões como integração, regularização, empregabilidade, identidade cultural e participação política. Trata-se de um gesto de escuta e de acolhimento. Mais do que isso: de compromisso com uma comunidade que transforma, todos os dias, o tecido social português", destaca o FIBE.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!As vencedoras e vencedores da premiação receberão um total de 6 mil euros em premiações a dissertações de mestrado e teses de doutorado. As áreas são Administração Pública, Ciência Política, Direito e Economia. É preciso que os trabalhos abordem temas que promovam a integração cultural, econômica, social, ligações históricas, políticas e jurídicas entre Brasil e Europa, especialmente com Portugal, além dos demais países lusófonos. O candidato não precisa ter defendido a dissertação ou a tese para apresentação de candidatura. Porém, o trabalho já deverá ter sido defendido e aprovado até a data do resultado.Os aspectos analisados são a relevância do tema, carácter inovador, produção de conhecimento que possa ser adotado pelo FIBE, qualidade técnica e de redação do estudo. O júri que fará a escolha é composto por acadêmicos de várias áreas que atuam em instituições de ensino brasileiras e portuguesas. O regulamento completo pode ser conferido aqui.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.