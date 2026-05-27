Técnicos de Migração da AIMA estarão em greve na próxima semana

Técnicos da imigração, que desempenham atividades como atendimento ao público na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), estarão em greve na próxima semana. A paralisação será, em termos práticos, durante toda a semana e ao longo de todo o dia: de 1 a 5 de junho (na quinta-feira é feriado e os serviços estarão encerrados)."Dado o facto de a mesma se estender de segunda a sexta-feira, é de esperar graves constrangimentos no serviço. Mas é a única forma de chamar a atenção para o caos que se vive na imigração", diz ao jornal a presidente do Sindicato dos Técnicos de Migração, Manuela Niza.No pré-aviso de greve, ao qual o DN / DN Brasil teve acesso, pode ler-se que "a decisão de recorrer à greve decorre da persistência de problemas estruturais que afetam gravemente os trabalhadores e o funcionamento dos serviços".Entre os problemas citados estão "a crescente degradação das condições de trabalho e o aumento da pressão sobre os trabalhadores, sem o correspondente reforço de meios humanos e técnicos" e "a incapacidade de resposta célere aos processos de regularização, com impacto direto quer nos trabalhadores quer nos cidadãos estrangeiros".Os trabalhadores manifestam também preocupação com a "deterioração da imagem institucional da AIMA, com reflexos negativos na valorização e reconhecimento dos profissionais". Exigem ainda medidas relacionadas com "a ausência de medidas eficazes que garantam dignidade, estabilidade e valorização das funções dos Técnicos de Migração" e o "não reconhecimento da especificidade das funções exercidas por estes Técnicos". O pré-aviso de greve já foi enviado à AIMA.amanda.lima@dn.pt.AIMA questiona tribunal administrativo sobre a expressão “pânico total” e conselho aponta origem na própria agência.AIMA. ‘Task force’ do tribunal gera 7 mil sentenças em pouco mais de um mês