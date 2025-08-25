Sorriso Maroto leva seus maiores sucessos a Lisboa em setembro

O grupo de pagode Sorriso Maroto vai subir ao palco do Estádio do Olivais e Moscavide, em Lisboa, no próximo dia 13 de setembro, com a primeira edição internacional da turnê “As Antigas”. O show, que já passou por várias cidades do Brasil, promete quase quatro horas de música com um repertório dedicado exclusivamente aos sucessos que marcaram a trajetória da banda. Ainda há setores com ingressos disponíveis para venda.A turnê foi criada para celebrar os 25 anos de estrada do grupo carioca e já soma 36 edições em 17 cidades brasileiras, reunindo mais de 800 mil pessoas ao longo de 350 horas de festa. De acordo com o vocalista Bruno Cardoso, a série de apresentações será encerrada em 2025, marcando o fim de um ciclo especial na carreira do Sorriso Maroto.O repertório do show em Lisboa vai destacar os grandes clássicos do passado, como “Ainda Gosto de Você”, “Já Era”, “A Primeira Namorada” e “Sinais”. A noite também contará com a participação do tradicional robô exibido no telão do palco, recurso que se tornou uma marca da turnê e reforça a interação com o público.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Formado no Rio de Janeiro em 1997, o Sorriso Maroto se firmou como um dos principais nomes do pagode contemporâneo, acumulando milhões de ouvintes no Brasil e no exterior. Ao longo da carreira, o grupo lançou diversos álbuns de sucesso, entre eles os populares É Diferente e Sorriso 15 Anos – Ao Vivo.Alguns setores para o show da banda na capital portuguesa, como as bancadas superiores, já estão esgotados, mas ainda há ingressos na pista com valores que variam entre os €45 e os €70. As entradas podem ser adquiridas através deste link. nuno.tibirica@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Henrique e Juliano marcam show em Lisboa e no Porto.Alcione volta a Portugal para apresentações no segundo semestre\n\n