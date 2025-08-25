DN Dinheiro Vivo Men's Health Women's Health
Banda traz grandes sucessos a capital portuguesa.
Banda traz grandes sucessos a capital portuguesa. Túlio Barros
DN Brasil

Sorriso Maroto leva seus maiores sucessos a Lisboa em setembro

Primeira edição internacional da turnê “As Antigas” acontece no Estádio do Olivais e Moscavide
Publicado a

O grupo de pagode Sorriso Maroto vai subir ao palco do Estádio do Olivais e Moscavide, em Lisboa, no próximo dia 13 de setembro, com a primeira edição internacional da turnê “As Antigas”. O show, que já passou por várias cidades do Brasil, promete quase quatro horas de música com um repertório dedicado exclusivamente aos sucessos que marcaram a trajetória da banda. Ainda há setores com ingressos disponíveis para venda.

A turnê foi criada para celebrar os 25 anos de estrada do grupo carioca e já soma 36 edições em 17 cidades brasileiras, reunindo mais de 800 mil pessoas ao longo de 350 horas de festa. De acordo com o vocalista Bruno Cardoso, a série de apresentações será encerrada em 2025, marcando o fim de um ciclo especial na carreira do Sorriso Maroto.

O repertório do show em Lisboa vai destacar os grandes clássicos do passado, como “Ainda Gosto de Você”, “Já Era”, “A Primeira Namorada” e “Sinais”. A noite também contará com a participação do tradicional robô exibido no telão do palco, recurso que se tornou uma marca da turnê e reforça a interação com o público.

Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!

Formado no Rio de Janeiro em 1997, o Sorriso Maroto se firmou como um dos principais nomes do pagode contemporâneo, acumulando milhões de ouvintes no Brasil e no exterior. Ao longo da carreira, o grupo lançou diversos álbuns de sucesso, entre eles os populares É Diferente e Sorriso 15 Anos – Ao Vivo.

Alguns setores para o show da banda na capital portuguesa, como as bancadas superiores, já estão esgotados, mas ainda há ingressos na pista com valores que variam entre os €45 e os €70. As entradas podem ser adquiridas através deste link.

nuno.tibirica@dn.pt

O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.
Banda traz grandes sucessos a capital portuguesa.
Henrique e Juliano marcam show em Lisboa e no Porto
Banda traz grandes sucessos a capital portuguesa.
Alcione volta a Portugal para apresentações no segundo semestre
Música brasileira
Brasileiros em Portugal
Cultura DN Brasil
Diário de Notícias
www.dn.pt