Sonho realizado: estudantes pernambucanos vencem concurso e visitam Portugal

Ter um passaporte, sair do Estado, entrar em um avião, conhecer outro país. Para muitos estudantes do Brasil, especialmente do interior, esse parece um cenário distante ou, ao menos, um sonho nem sempre concretizado. Mas um grupo de alunos e alunas da rede estadual de Pernambuco transformou esse sonho em realidade, por mérito próprio.Uma viagem para Portugal foi o prêmio da iniciativa INOVACria, que selecionou, entre escolas de todo o estado, os autores e autoras dos melhores trabalhos nas áreas de inovação e sustentabilidade. O grupo passou uma semana no país, com uma agenda repleta de novas descobertas "inesquecíveis", garantem ao DN Brasil."Está sendo surreal. Não imaginava que um dia eu chegaria aqui, aos 15 anos, em Portugal, no maior evento de tecnologia do mundo. Estar vivendo essa experiência para mim está sendo realmente surreal", conta ao jornal a estudante Jaynny Fabrícia, de 15 anos, em sua primeira viagem fora de Pernambuco e também sua primeira vez em um avião."Incrível" é a palavra escolhida por Adriel Ferreira, de 17 anos. "Eu nunca tinha me imaginado fora do Brasil, até porque, quando a gente vem do interior, desacredita um pouco", relata o estudante da cidade de Garanhuns, no Agreste pernambucano. "Quando a gente chegou, bateu um êxtase: você está conhecendo tudo novo e tem tanto para aprender", completa o jovem, que também nunca havia saído do estado nem entrado em um avião..O roteiro do grupo foi organizado pelo Cais do Porto, hub de tecnologia localizado em Aveiro. A equipe elaborou uma programação que uniu experiências tecnológicas e culturais, em uma verdadeira imersão de conhecimento.Os estudantes participaram do Brazil Tech Days e visitaram a Fábrica de Ciência Viva, na Universidade de Aveiro, onde tiveram atividades práticas. Também conheceram a cultura local, com passeios pela região e degustação da culinária portuguesa.Depois, seguiram para Lisboa, onde exploraram a cidade, os pontos turísticos e, novamente, os pratos típicos. Ainda na capital, participaram de todos os dias do Web Summit, considerado o ponto alto da viagem.."No Web Summit a gente entende não só o que está sendo trabalhado em Portugal, mas também nos outros países e como o nosso trabalho se desenvolve. Por exemplo: vemos que, enquanto outros países focam apenas na tecnologia, o Brasil combina tecnologia com outras áreas, como a agricultura e a economia. Esse é o nosso diferencial", avalia Adriel, vencedor do concurso com um projeto de agricultura preventiva.Da feira, saíram com novas ideias e planos. "Vou levar muito aprendizado e tentar levar esse projeto mais longe, conseguir internacionalizar, porque acho que ele tem potencial. Quero levar para a escola, mostrar para a nossa coordenadora Karine Campos, que não pôde vir porque está gravidinha, mas que é uma pessoa muito importante e que realmente colocou esse projeto para frente. Contando essas experiências, acho que vamos conseguir impulsionar ainda mais o projeto", ressalta Jaynny.A felicidade com a experiência também tomou conta das professoras que acompanharam a viagem. "Estou na sala de aula há mais de 20 anos, então trazer esses alunos para Portugal está sendo o auge da minha carreira. Sempre acreditei no processo educacional, então trazê-los aqui é mostrar o mundo, o universo para eles", destaca ao DN Brasil a professora Carla Bismarck, doutora em Química.Na avaliação da educadora, a iniciativa significa "furar uma bolha" do conhecimento e reafirmar a importância da educação. "Muitos desses alunos vão retornar para cá, não só para Portugal, mas para outros países. Hoje, eles percebem que o trabalho que desenvolvemos em uma escola de ensino básico não fica atrás de qualquer outro apresentado aqui. A educação é realmente a chave do progresso de um país", analisa.A iniciativa foi promovida pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco e pela Secretaria de Educação do Estado, com apoio do Cais do Porto, de Aveiro, e do seu "irmão", o Porto Digital, do Recife..