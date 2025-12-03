Sessão debate como imigrantes serão afetados pelo pacote de mudanças nas leis trabalhistas

Como o novo pacote de mudanças nas leis trabalhistas em Portugal vão afetar a comunidade brasileira e demais imigrantes? Este é o tema de um debate nesta noite, 03 de dezembro, em Lisboa. O evento será na Casa Sindical, a partir das 19h00, com entrada livre.O encontro será transmitido ao vivo para quem não puder participar presencialmente, em especial as pessoas que moram fora da capital. A inscrição é necessária através deste link. Para os que participarem pessoalmente, será realizado um convívio após as discussões, com pedido não obrigatório de levar um prato ou bebida para partilha entre todos.A sessão ainda vai debater "a importância da greve geral", marcada para o dia 11 de dezembro. A greve vai mobilizar os dois maiores sindicatos do país, além de diversas outras organizações que representam as mais diversas categorias de profissionais.Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!É o caso de médicos, enfermeiras, profissionais do comércio, docentes das escolas, trabalhadores de várias funções nos aeroportos e profissionais das autarquias municipais (prefeituras). Também está confirmada a participação da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), o que vai paralisar ou afetar os serviços como Finanças, Segurança Social e Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).Esta será a maior greve geral desde 2013, quando os dois maiores sindicatos de Portugal, a Confederação Geral dos Trabalhadores (CGTP) e a União Geral dos Trabalhadores (UGT) realizaram uma paralisação conjunta. A paralisação promete, literalmente, parar Portugal.Entre as principais medidas deste novo pacote laboral proposto pelo Governo está a facilitação para despedir trabalhadores e o aumento da duração máxima dos contratos a prazo, dos atuais dois para três anos, no caso dos contratos a termo certo e de quatro para cinco anos, no caso dos contratos a termo incerto. Outra proposta é de um banco de horas individual, modalidade extinta em 2019 no antigo governo socialista. A alegação das entidades sindicais é que pode ser uma forma de evitar o pagamento de horas extras.amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.