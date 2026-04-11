Luís Montenegro e Lula da Silva em Brasília no ano passado.
Luís Montenegro e Lula da Silva em Brasília no ano passado.Foto: António Cotrim/Lusa
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Lula chega a Portugal com finalização do acordo entre Mercosul e União Europeia como meta

Presidente brasileiro vai estar no país no dia 21 de abril, depois de passar por Espanha e Alemanha.
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Daqui a alguns dias, no dia 21 de abril, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva deve desembarcar em Portugal para essa que é a sua primeira visita ao país europeu sob o comando de António José Seguro. O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, também irá participar do encontro.

Lula pretende chegar a Portugal ‘batendo o bumbo” sobre um tema específico, como ele mesmo já falou: a concretização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.

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