Lula chega a Portugal com finalização do acordo entre Mercosul e União Europeia como meta

Daqui a alguns dias, no dia 21 de abril, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva deve desembarcar em Portugal para essa que é a sua primeira visita ao país europeu sob o comando de António José Seguro. O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, também irá participar do encontro.Lula pretende chegar a Portugal ‘batendo o bumbo” sobre um tema específico, como ele mesmo já falou: a concretização do acordo entre o Mercosul e a União Europeia.Assista a opinião de Iara Lemos no Radar DN BrasilO Radar DN Brasil vai ao ar todas as sextas-feiras, às 8h, pelos canais do DN Brasil no YouTube e no Spotify, com um balanço da semana e tudo o que interessa aos brasileiros em Portugal..O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.