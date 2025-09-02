Programa "Integrar Para o Turismo" abre nova rodada de inscrições para imigrantes

Estão abertas as inscrições para uma nova rodada do curso "Integrar Para o Turismo", destinada a imigrantes que estão em Portugal e querem atuar na área. Na primeira edição, foram mais de 5300 inscritos, a maior parte de brasileiras e brasileiros, além de mais 74 nacionalidades.Nesta nova edição, o prazo de candidaturas vai até 12 de setembro. Por cada mês, seja de estudo ou estágio, o imigrante vai receber 522,50 euros. Durante os três meses de formação, além da bolsa, será também oferecida alimentação, vale-transporte, seguro de acidentes pessoais e apoio de até 75 euros para compra do uniforme.De acordo com as regras, o programa é destinado a imigrantes ou beneficiários de proteção internacional, maiores de idade, integrados ao abrigo de Programas coordenados pela AIMA, ou outros devidamente validados e que detenham título de residência, sem dívidas nas Finanças ou Segurança Social e "alguma capacidade de expressão em língua portuguesa ou inglesa".Clique aqui e siga o canal do DN Brasil no WhatsApp!Já durante o estágio, a empresa será obrigada a fornecer alimentação (em espécie ou vale), transporte próprio ou vale-transporte. A medida também prevê alojamento aos estagiários "sempre que necessário ou possível".O curso é dividido em duas fases, a de formação técnica e o estágio. Na primeira edição foram disponibilizadas 1299 vagas. Ainda não foi divulgado o calendário atualizado do programa. Mais informações podem ser obtidas aqui. Leia abaixo a reportagem especial do DN sobre a primeira turma do "Integrar para o Turismo".amanda.lima@dn.pt.O DN Brasil é uma seção do Diário de Notícias dedicada à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil..Ahsan, Nuha, Asrafunnaher... as novas caras do Turismo em Portugal.Turismo de bem-estar vale quase 1,4 biliões e Portugal está no 'top' 20