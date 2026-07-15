“Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo”. Portugal não é apenas um destino. Para a Orquestra Maré do Amanhã, é uma segunda casa. Esta foi a nossa terceira passagem, e cada vez que chegamos, sentimos que pertencemos também a este lugar. Há 16 anos, nascemos no Complexo da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro, a partir de uma tragédia, o assassinato do meu pai, o Maestro Armando Prazeres, português de Arouca, que dedicou a vida a levar a música às comunidades. Escolhi responder à violência com aquilo que ele mais amava. E desde então, transformamos mais de 17 mil vidas. Esta viagem não foi apenas nossa. Cada concerto, cada abraço, cada lágrima carregou também os milhares de jovens que ficaram na Maré: aqueles que não vieram, mas que sabem que uma orquestra da sua comunidade tocou no NOS Alive, um dos maiores festivais de música da Europa, a convite da Fundação Galp. Isso inspira. Isso transforma. Mesmo à distância. O momento mais emocionante dessa viagem a Portugal aconteceu em Coimbra. Numa das universidades mais prestigiadas do mundo, os nossos alunos subiram a um palco diferente, o da palavra. Contaram as suas histórias, as adversidades que enfrentaram, os medos que superaram. Havia lágrimas nos rostos deles, no meu e no de todos que presenciaram essa catarse. O concerto que se seguiu foi apenas a continuação natural do que já tinha sido dito mais cedo. E com toda a emoção dos meninos e meninas foi um dos concertos mais incríveis que fizemos. Tocamos também para crianças numa escola pública em Cascais. Ver os olhos delas brilharem ao som da nossa música me lembra por que razão começamos. Lançamos em Lisboa o livro Concerto para o Sonho, da Hérica Marmo, que narra a nossa história com a sensibilidade de quem a viveu de perto. Choramos. Sorrimos. Vivemos. E voltamos a Maré com a certeza de que a música pode mesmo mudar o destino de quem nasce onde as oportunidades teimam em não chegar. E parafraseando novamente Roberto Carlos, um dos artistas que costumamos homenagear no nosso repertório: “foram tantas emoções”..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.