Quando fundamos a Casa do Sono, o foco era claro: oferecer o melhor descanso possível a quem nos procurava. Quando nasceu a Euro Sofás, o foco também era claro, porém diferente. E foi exatamente nessa diferença que descobri um dos maiores desafios de quem gere mais de uma empresa: saber quando a estratégia deve ser comum e quando deve ser deliberadamente distinta. À primeira vista, colchões e sofás parecem mundos próximos. Ambos pertencem ao universo do lar, do conforto, do bem-estar. Mas o consumidor que entra numa loja da Casa do Sono tem necessidades muito específicas como o descanso, a saúde, o sono. O que entra na Euro Sofás procura outras coisas: estética, sala de estar, identidade do espaço. São motivações diferentes, jornadas de compra diferentes, linguagens diferentes. Perceber isso foi libertador. Mas também foi bastante complexo. A tentação de uniformizar é grande. Uma só equipe, um só sistema, uma só voz de comunicação. É mais barato, mais simples, mais cômodo. O problema é que uniformizar a apresentação pode significar diluir a identidade de cada marca e perder exatamente o que torna cada uma delas relevante para o seu público. A solução que encontramos não foi separar tudo nem juntar tudo. Foi identificar o que pode (e deve) ser compartilhado: a cultura de serviço, os valores da empresa, os processos operacionais, a relação com fornecedores e, principalmente, no atendimento ao cliente. Nisso, somos um grupo com uma estratégia comum. Mas a identidade de marca, a comunicação e a experiência do cliente pertencem a cada empresa. E só a ela. A gestão do tempo e das pessoas é onde o desafio se torna mais concreto. Cada equipe precisa sentir que trabalha para uma missão própria, não para uma divisão de um conglomerado. Isso exige liderança presente, clareza de propósito e uma comunicação interna que nunca confunda os dois universos. O que aprendi é que gerir duas empresas não é o dobro do trabalho. É um trabalho diferente. Exige pensar em dois registros ao mesmo tempo, sem deixar que um enfraqueça o outro. É um exercício diário de foco, disciplina e, acima de tudo, de saber exatamente onde cada marca começa e onde termina..O DN Brasil é o braço do Diário de Notícias dedicado à comunidade brasileira que vive ou pretende viver em Portugal. Os textos são escritos em português do Brasil.